【自助午餐優惠 / 酒店自助餐】精選各大酒店Lunch Buffet優惠，包括都會海逸、帝逸、逸東、恆豐、康得思、嘉里、朗廷、帝京、諾富特世紀酒店等，最平$197就可以任食生蠔！



（下列優惠及自助餐詳情以發稿日為準，價錢和食物款式最終安排視乎個別零售商而定。除特別列明外，價錢並未包括加一服務費。）



【1】都會海逸酒店 —— 75折任食生蠔、海鮮

自助午餐可任食生蠔、凍海鮮、雜錦剌身、即製自選生滾粥、低温烤香料牛肉眼扒、印度咖喱雞、芝士拼盤及多款精緻甜品，包括蛋白梳乎厘、朱古力噴泉、芒果拿破崙、即製班戟、數款榴槤甜品及多款Häagen-Dazs雪糕及雪糕批等。

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Promenade 西餐廳

地址：紅磡都會道7號都會海逸酒店7樓

電話：3160 6880



【2】帝逸酒店 —— 76折任食生蠔、海鮮

酒店推出76折Lunch Buffet優惠，任食即開生蠔、現切刺身及多款冰鎮海鮮，還有燒美國頂級肉眼牛扒、雞粥、紅燒乳鴿及山水豆腐花等美食。

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Alva House

地址：沙田源康街1號帝逸酒店1樓

電話：3653 1118



【3】帝京酒店 —— 免加一歎生蠔

花月庭自助午餐可以任食多款美食，包括即開生蠔、青口、凍蝦、刺身及壽司、海南雞、燒腩仔、叉燒等。星期六、日及公眾假期第一時段更可歎麵包蟹、黑蒜花膠蒸龍脷柳、烤澳洲黑安格斯牛板腱。

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花月庭

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154



【4】萬麗海景酒店 —— 任食凍海鮮

萬麗咖啡室自助午餐可以任食青口等凍海鮮及各式刺身，還有西冷牛扒等熱食，另外亦有朱古力慕絲、紐約芝士餅、斑蘭椰子蛋糕等甜品。

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萬麗咖啡室

地址：灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓

電話：2802 8888



【5】逸東酒店 —— 任食超過40款東南亞美食

Eaton自助餐可以任食超過40款東南亞美食，例如新加坡、馬來西亞、泰國及越南等地，美食包括辣椒蟹、海南雞飯、肉骨茶、泰式蒸烏頭、泰式烤龍蝦、芒果糯米飯、即叫即製的香蕉朱古力班戟、糯米釀脆皮乳豬、印尼烤雞等。每位更可獲一張「登機證」，換取不同地方的特式飲品，包括泰式青檸梳打、珍多冰及美祿恐龍等。

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普慶餐廳

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B1樓層

電話：2710 1901



【6】朗廷酒店 —— 8折歎多款海鮮

酒店自助餐可以任食多款海鮮，包括波士頓龍蝦、加拿大蟹腳、新西蘭生蠔、大蝦、青口、小龍蝦、翡翠螺等。另外還有多款日式刺身，例如北寄貝、油甘魚、甜蝦。其他熱食包括香煎鵝肝、炭燒肉眼扒及紐西蘭羊扒、蛋黃醬焗魚、黃金杏仁烤雞捲、慢煮鴨胸配橘子汁、北京片皮鴨。

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The Food Gallery

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店大堂

電話：2132 7898



【7】嘉里酒店 —— 65折任食海鮮

Kerry Hotel推出自助午餐65折優惠，任食麵包蟹、翡翠螺、青口等凍海鮮，亦有各款刺身，包括三文魚、吞拿魚等。熟食方面，有海南雞飯、咖哩、燒肉扒、蒸點心等，另外還有即製窩夫、法式薄餅Crepe、各款蛋糕等多種甜品。

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大灣咖啡廳

地址：紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店3樓

電話：2252 5246 / 2252 5888



【8】恆豐酒店 —— 75折任攞生蠔

紅煙窗人氣依然高企，皆因可以任攞生蠔，共有紐西蘭和法國兩種，想食幾多攞幾多！還有蟹腳、藍青口、翡翠螺等凍海鮮，熟食方面則有西冷牛扒、鴨肝多士、鮑魚雞粥、燒雞等。另外還有Häagen-Dazs雪糕、葡撻、新鮮爆谷、楊枝甘露、班戟等，亦可以任飲橙汁和柑橘汁。

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紅煙窗

地址：佐敦彌敦道222號恆豐酒店2樓

電話：2732 4611



【9】諾富特世紀酒店 —— 低至55折歎生蠔

酒店推出超抵自助午餐優惠，任食生蠔、松葉蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有肉眼扒、即制石爐意式薄餅、多款熱食、即煮湯麵檔、多款Mövenpick口味雪糕及10數款甜品。

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Le Cafe

地址：灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店1樓

電話：2598 9869



【10】城景國際 —— 6折起任食海鮮

自助午餐可以任食海鮮、壽司刺身、即切燒美國牛肉眼及多款甜品。另外還有多款Movenpick 雪糕，果汁、茶啡無限添飲。

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City Café

地址：香港九龍窩打老道23號城景國際1樓

電話：2783 3287 / 5483 0307（Whatsapp）



【11】JW萬豪酒店 —— 高達85折歎蟹腳、手握壽司

JW Marriott推出85折優惠，有蟹腳、青口等多款凍海鮮，還有即場手握壽司和刺身，亦有多款熟食美食，例如燴花膠、蒸龍躉、蒜蓉蝦、片皮鴨、招牌即煮雲吞麵等，還有水信玄餅、法式焦糖燉蛋、Tiramisu等多款甜品。

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JW咖啡室

地址：金鐘道88道太古廣場香港JW萬豪酒店5樓

電話：2810 8366



【12】百樂酒店 —— 75折歎海鮮、泰國越南美食

酒店推出全新主題自助午餐，以泰式和越式美食為主題，供應多款美食，包括冬陰功海鮮魚柳鍋、泰式燒羊脾、泰式火山排骨、越式酥炸香茅雞翼等。另外還可以任食海鮮併盤，併盤包括紐西蘭青口、海蝦及白蜆。甜品方面，則有即焗橙味朱古力撻、即製D24榴槤球、咖央戚風蛋糕、榴槤慕絲蛋糕、斑蘭椰子奶凍、朱古力噴泉等。

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+ 1

Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168 / 6588 0682 (WhatsApp)



【13】千禧新世界香港酒店 —— 自助餐買二送一

酒店推出買二送一自助餐優惠，以優惠價任食龍蝦、蟹腳、翡翠螺等凍海鮮，還有鐵板燒和牛及大蝦、香煎法國鴨肝、法式白汁芝士焗龍蝦、鮑魚扣鴨掌等美食及多款甜品。

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Café East

地址：尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店1樓

電話：2313 4222



【14】康得思酒店 —— 8折任食多款海鮮

Cordis推出8折優惠，自助午餐可以任食生蠔、青口、凍蝦、小龍蝦等冰鎮海鮮，亦有德國烤豬手、香草忌廉汁香煎鱸魚等美食。甜品方面，有榴槤斑蘭班戟、日式白桃茶慕絲、芒果柑橘綠茶啫喱、番石榴火龍果奶凍等，還有多款Kit Kat朱古力甜品，例如榛子朱古力慕絲、紅莓朱古力泡芙、朱古力馬卡龍、綠茶朱古力芒果卷蛋、黑朱古力咖啡撻等。

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The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028 / 6656 2680 (Whatsapp)



【15】九龍酒店 —— 75折任食生蠔

酒店Lunch Buffet可以任食生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口、紐西蘭青口、鮮海蝦等凍海鮮，另外還有燒紐西蘭西冷、香草烤羊脾等美食。甜品方面，則有芒果拿破崙和3款Häagen-Dazs雪糕。

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倚窗閣

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：2734 3803



【16】荃灣西如心酒店 —— 任食冰鎮海鮮及刺身

酒店自助午餐可任食冰鎮海鮮及刺身、即切烤肉、即煮粉麵、特色冷盤及熱葷、甜品及MÖVENPICK雪糕等美食。

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Café Circles

地址：荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店9樓

電話：2280 2868



【17】皇家太平洋酒店 —— 高達6折歎泰國主題自助餐

酒店推出泰國主題自助餐，除了一系列冰鎮海鮮、刺身壽司外，還有多款泰式美食，包括泰式青木瓜沙律、甜酸鳳爪、八爪魚沙律、泰式椰子雞湯、辣椒炒龍蝦鉗、青咖哩雞配烤餅等。另外還有多款泰式甜品，例如椰汁西米糕、椰青大菜糕、班蘭千層糕、泰式奶茶凍、香芒椰皇西米露、芒果糯米飯等。

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柏景餐廳

地址：尖沙咀廣東道33號皇家太平洋酒店園景翼2樓

電話：2738 2322



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😍同場加映：全港10大燒肉放題推介😍

燒肉放題｜很多人都喜歡是日式燒肉，最抵食當然就是放題任食！《香港01》飲食頻道記者精選全港10間$300有找任食燒肉，包括佐賀燒肉谷、和牛燒肉一郎、牛舞、八歌仙、燒鬼、燒肉牛蔵、尚八日式燒肉、安平燒肉、燒魂日式放題及德家日式燒肉店。



（文章內提及的食物款式、價格，以發稿日期為準，除特別列明，價格未包括加一服務費）



【1】和牛燒肉一郎 —— 佔地7000呎、新幹線送餐

燒肉店佔地7000呎，空間寬敞。店如其名，以和牛為主，牛肉顏色粉嫩，油花分佈平均。放題套餐共有6款，可以任食薄切牛舌、牛肋肉角、牛里脊肉、日本產雞腿肉、豚肋肉、海蝦、墨魚、生蠔等美食。餐廳更設有全港首創的燒肉新幹線，智能化送餐，夠晒方便。

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和牛燒肉一郎

地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

電話：2736 8218 / 6613 6688 (Whatsapp)



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