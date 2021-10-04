尖沙咀新開一個Food Court，美食廣場「70s Food Dining by Vintage House」集合了7間特色餐廳，包括中菜、西餐、泰菜、意大利菜等國際美食，當中必食的有文華東方廚師主理的海南雞飯、爆汁美國安格斯牛肉Burger、水煮魚等。



（70s Food Dining by Vintage House圖片）

尖沙咀全新美食廣場「70s Food Dining by Vintage House」共有兩層高，佔地足足有7500呎。裝修走歐陸風格，空間充滿復古元素，例如維多利亞風格拱形扇門、大堂的復古吊扇，打卡一流！

【1】亞洲香味屋 —— 前文華東方廚師主理海南雞飯

餐廳主打馬來西亞和新加坡的地道美食，包括星洲炒米、咖哩，還有由前文華東方酒店廚師興叔主理的海南雞飯和肉骨茶，水準有保證！

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【2】泰GRILL —— 泰國廚師炮製地道美食

人氣泰式食店「泰GRILL」由泰國廚師主理，供應多款泰式正宗美食，包括冬蔭功湯、泰式燒魷魚，還有串燒拼盤，包括豬肉、牛肉和雞肉串，配上秘製花生沙嗲醬和泰式生蝦刺身汁，夠晒惹味！

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【3】Treasures Burger —— 爆汁牛肉Burger

場內還有Burger這款人氣美食，餐廳供應的「珍堡」可以按自己的喜好自選配料，配上鮮嫩多汁的美國安格斯牛肉，味道一流。小食方面，可以選擇燒菠蘿、洋蔥圈、辣雞翼等，亦可以試埋炸芝士蛋糕等甜品。

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【4】馬麻辣 —— 必食水煮魚

主廚擁有30年川菜經驗，招牌料理是四川水煮系列，餐廳還有供應其他香辣菜式，包括酸菜辣椒水煮魚、蒜泥白肉、口水雞，嗜辣的朋友不能錯過！另外還有自家製足料燉湯、小炒、點心等美食。

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【5】Earth —— 意日Fusion菜

餐廳選用空運到港的日本食材，炮製出多款意大利菜式，包括蜂蜜烤慢煮巴巴拉鴨胸配檸檬和日本枝豆醬及子汁、吞拿魚他他配芥末醬、迷迭香炭燒羊架、波士頓龍蝦配北海道帶子扁意粉、宇治抹茶意式奶凍等美食。

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【6】凱之味 —— 純素魚翅湯、素食蔬河鍋

餐廳供應多款健康素食，當中必試蔬河鍋，湯底有番茄、咖哩等口味，更包含10種不同配料，配上手打淮山麵和白飯，夠晒飽肚。另外還有港式小食的純素魚翅湯，裡面有滿滿的全素翅、木耳、冬菇等材料。

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【7】Earth 520 —— 各款特色飲品

如果口渴想喝飲料，可以在這裡購買各式飲品，包括港式奶茶、奶昔、汽水、鮮果茶、梳打、珍珠奶茶等。

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70s Food Dining by Vintage House

地址：尖沙咀加連威老道 46 號地下及一樓

營業時間：星期一至日11:00 - 22:00

電話： 2866 0111



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很多時與三五知己約食飯，決定不到吃甚麼就會選擇打邊爐，可以一邊「烚吓烚吓」一邊講是非。而旺角、尖沙咀則是聚會的熱門地點，同時有不少任食火鍋店，記者精選了當中9間抵食火鍋放題，包括牛の館、味火鍋、點鍋、馬辣、一鍋堂等。

【1】牛の館 —— 任食SRF極黑和牛

旺角新開一間日台任食火鍋店，佔地6000呎，以櫻花粉色作裝潢主調，風格雅緻。餐廳供應多款堂弟，包括金銀蒜頭蛤蜊雞鍋、舞茸菇昆布湯、養生藥膳美人鍋、沙嗲鍋等。火鍋共有3個套餐，當中最高級別的尊尚套餐有逾10款肉類任點任食，主打SRF和牛肩胛肉眼芯、手切封門柳、澳洲草飼牛頸脊、安格斯特選牛板腱。

😋😋😋另外還有多款海鮮配料及小食，想知幾錢一位，立即按圖睇睇👇👇👇

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牛の館

地址：旺角砵蘭街240-244號文華商場（MPM）1樓C1號舖

電話：3751 6255



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