【口罩推介 / 時尚口罩】最近有兩間香港製造品牌不約而同推出了淡粉色系列口罩，全部都超美，戴上後氣質感Up，襯衫一流！



【1】MaskOn —— 新店限定發售、88折優惠

適逢國際乳癌關注月，時尚口罩品牌MaskOn聯乘香港癌症基金會Pink Revolution推出全新初曉粉紅「Jaunty」色，於中環新分店獨家發售，各位女生切勿錯過！分店現時更推出限定優惠，購買口罩或其他產品滿$400即可享有88折！

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MaskOn口罩

規格：ASTM Level 2，BFE、PFE、VFE>99%

尺寸：17.2cm x 9.3cm（L），15.7cm x 9.3cm（M），14.2cm x 9.3cm（S）

產地：香港



【2】Mask Factory —— 買2盒有85折

品牌最近新出了珊瑚粉色口罩，使用了寬扁耳繩，即使長時間戴住亦不會耳仔痛。現時更推出限時優惠，買2盒或以上即可享有85折，趕快和朋友親人一起夾單！

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Mask Factory口罩

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE>99%

尺寸：17.5cm x 9.3cm

產地：香港



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秋天即將到來，是時候入手深色口罩，襯返色調低沉的秋季衣服。記者精選了9款型格深色口罩，包括屈臣氏新出的啡色和墨綠雙色系列、潮人必備MaskOn等，最平$1.8一個！立即按圖睇睇9大型格深色口罩推介及價錢😍👇👇

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