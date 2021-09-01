【口罩推介 / 口罩優惠】香港的新冠肺炎疫情雖然持續放緩，但外出依然要佩戴口罩。因此本地口罩品牌亦不時推出新款口罩，顏色多樣，方便襯衫，部分更推出劈價優惠，最平3毫子就買到一個！



同舟新出的漸變色系列超靚，另外亦有另一品牌同樣推出台灣製幻彩漸變口罩，只需$8一盒，超抵買！近來天氣悶熱，如果出街或運動時想戴得舒適，有款牛油紙底口罩就適合不過，立即按圖睇睇8大靚色口罩推介及價錢😍👇👇

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如果未有時間詳細了解8款襯衫必備口罩，下文亦精選了其中3個推介，可以參考看看！👇👇👇

【1】同舟 漸變色系列

同舟最新推出漸變色系列口罩，一盒有齊5隻色，返工一日一隻色不用煩惱。而且粉系幻彩色系超靚，襯淨色衫一流！

規格：ASTM Level 3，BFE，PFE，VFE ≥ 99%

尺寸：17.5cm x 9.5cm

產地：香港

價錢：$69/30個（共5色，每色6個）（獨立包裝）



【2】Maskology 極透氣牛油紙系列

品牌新出透氣系列，中層採用特別技術，控制壓力差（Delta P）低於2 mmH2O/cm2，防護能力和透氣度兼備，加上底布使用牛油紙，運動和天氣悶熱時都適用！

規格：ASTM Level 3，Delta P <2（適合運動時及悶熱天氣）

尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、16cm x 9.5cm（女士）、14.2cm x 9.2cm（學童）

顏色：冷灰、暖灰、鋼黑

產地：香港

價錢：$118/30個（成人、女士，獨立包裝）、$98/30個（學童，獨立包裝）



【3】Raze 水彩系

品牌的口罩特別於中層以光觸媒物料製成熔噴布抗菌層，殺滅率高達99%，而且內層具有高吸水性，有助吸收濕氣，保持乾爽。最近推出的水彩系顏色，有3種淡柔顏色，極受網民歡迎。

規格：ASTM Level 3，BFE、PFE、VFE >99%

尺寸：17.2cm x 9.5cm（大）、16cm x 9.5cm（中）

顏色：薄荷綠、泡沫啡、淡柔粉

產地：中國

價錢：$99/30個（獨立包裝）



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