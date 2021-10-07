最近有間外賣壽司店「寿司造」即將登陸沙田好運中心，主打過百款新鮮刺身和卷物，還有海鮮丼和飯糰，食材由日本漁市場直送，品質有保證！



「寿司造」主打新鮮捏製外帶壽司。（官方圖片）

「寿司造」由擁有20多年經驗的資深壽司師傅主理，使用由日本多個漁市場空運到港的食材，包括九州市場、豐州市場、大阪市場等，同時搜羅日本各地新鮮魚鮮，例如北海道帆立貝、來自愛媛縣、長崎縣、兵庫縣等地的真鯛、島池魚、間八魚等。

店內供應多款招牌產品，包括海膽拖羅蓉軍艦、七彩龍蝦沙律卷、特選壽司盛等。還有多款炙燒壽司，如炙燒黑松露赤海蝦壽司、炙燒明太子鰈魚鰭邊壽司、炙燒黑松露牛油帶子壽司等。

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如果想飽肚一點，可選擇海鮮丼，以三文魚、油甘魚、帶子、赤海蝦、吞拿魚碎、三文魚籽等多種海鮮製造，份量豐富！每碗由$48至$88不等，價錢親民。

（官方圖片）

除了壽司和刺身，店內亦有售賣飯糰。選用「山形縣米」的飯糰每日新鮮製造，共有6款口味，包括辛口明太子飯糰、芥末章魚飯糰、本格名物山形和牛飯糰、金平牛蒡飯糰、秋鮭三文魚飯糰及和風呑拿魚沙律飯糰，每個售價由$14至$16不等。

「寿司造」

地址：沙田橫壆街1-15號好運中心商場 3樓 37-38號舖

營業時間：10:00 - 22:00



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