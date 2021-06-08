撰文： 西米Lu 最後更新日期： 2021-06-08 16:51

迴轉壽司不單受香港人歡迎，日本人同樣喜愛。不少人都有疑問，究竟哪款壽司性價比最高、哪款又最不抵食？早前有日本電視節目請來壽司職人和美食達人，分享日本迴轉壽司店的8個秘聞。

很多人以為坐得愈近師傳，就可以愈快拿到最新鮮、最好食的壽司。不過，日本壽司達人話你知，其實坐得愈近竟然愈難揀到心水食材，那麼最有優勢的位置又在哪裡？日本朝日電視台節目《日本人の3割しか知らないこと》請來專業壽司職人和美食達人，揭開迴轉壽司店的隱藏秘密。

原來坐得愈近師傅不是愈著數？（《日本人の3割しか知らないこと》節目截圖）

如果你面前有一碟300円和500円的拖羅壽司，你認為哪一碟的性價比更高？有款壽司在高級店和平價店，品嚐到的味道原來幾乎沒有分別？👇👇🍣即按下圖迴轉壽司店的8個秘聞👇👇🍣

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