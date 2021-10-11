【香港口罩 / 口罩推介 / 迪士尼口罩】迪士尼口罩圖案可愛，一向都超級受歡迎，最近再次推出新款！香港口罩品牌Gimans Care推出全新7款迪士尼口罩，有多個角色，包括首次登場的史迪仔，還有Toy Story、Frozen、Tinkerbell、白雪公主等款式。



Gimans Care早前推出過一批迪士尼口罩，款式包括三眼仔、愛麗絲、小魚仙等，大受一眾女生歡迎。最近再次推出一批新款，當中史迪仔是首次登場。一盒共有粉藍和粉紅2款顏色，印上鏤空的史迪仔圖案，非常可愛！

（Gimans Care圖片）

Toy Story系列則有2款，一款走可愛風，一款為手繪風，兩款都印有胡迪、巴斯光年、三眼仔等角色。

另外還有Frozen、Tinkerbell、白雪公主、灰姑娘等迪士尼公主角色，設計都偏向低調風，比較容易襯衫。

今批迪士尼口罩預計11月出貨，每盒$128，每盒30片。所有款式都提供3種尺寸，包括成人17.5cm x 9.5cm、女士16cm x 9.5cm和兒童 14cm x 8.5cm。規格方面，全部都達ASTM Level 3並設獨立包裝。

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