周末好去處｜自製唇膏餵白兔5活動推介　賺積分半價買LEGOLAND飛

霓虹燈曾經是香港獨有的街頭文化，滿街霓虹燈的風景曾被拍成一幕幕令人印象深刻的電影，也藉此向外國展示了香港五光十色的一面。時至今日，霓虹燈逐漸被LED燈所取代，連銅鑼灣伊利莎伯大廈天台、維港兩岸僅存的「Panasonic」霓虹燈招牌也將拆卸。不過，大眾或可自製霓虹燈牌，傳承一點本港獨有的文化特色。現可透過「01空間」報名參加指定工作坊賺取4,888「01積分」(100分=$1)，再使用「01積分」以低至半價換購活動入場券。



霓虹燈曾經造就本港的獨特文化。（Getty）

霓虹光管招牌保育困難

信興集團早於6月時就公布屹立於伊利莎伯大廈23年的「Panasonic」霓虹光管招牌，將會進行「大變身」，換上LED燈。雖然社會上有聲音期望招牌能夠保育下來，集團亦曾經透過香港理工大學設計學院助理教授、傳意設計學科主任郭斯恆，向M+博物館查詢保育該霓虹光管招牌的可能，但回覆初步不作考慮。此外，集團亦曾經聯絡關注霓虹光管招牌的團體「霓虹黯色」，商討保育的方法，但因為招牌太大，表示難以保存。

銅鑼灣伊利莎伯大廈天台「Panasonic」霓虹燈招牌見證了香港的變遷。（資料圖片）

維港兩岸僅存Panasonic霓虹燈招牌清拆 將換LED燈 待研保育方案

傳統玻璃霓虹體驗班 傳承本土文化

雖然維港兩岸僅存的霓虹光管招牌即將被拆除，但不代表這種本土文化將會消失。本港團體九龍霓虹舉辦了「傳統玻璃霓虹體驗班」，教授公眾認識霓虹燈，包括講解火具運用及基本扭管技巧，參加者更會在專業導師的指導下，協助完成霓虹燈。有興趣參加的市民，可透過「01空間」報名，兼賺取4,888「01積分」。**詳情即上「01空間」了解更多**

傳統玻璃霓虹體驗班

一日體驗班（一人）$1,500｜（二人同行優惠）$2,500

四日體驗班（一人）$2,500｜（二人同行優惠）$4,400

按圖看「傳統玻璃霓虹體驗班」詳情：

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紋藝工作坊 自製獨特紋身圖案

除了霓虹燈，紋身藝術也展現了本港的街頭文化。有數位本地資深紋身師，開辦了工作坊課程，期望推廣這一門獨有藝術。學習的過程有趣輕鬆，除可以了解紋身師日常的工作之外，參加者更可以DIY製作一幅自選紋身圖案，經導師的指導下，利用專業的紋身機，在矽膠假皮代替人體皮膚刻上圖案，並配以相框以作留念。透過「01空間」報名，兼賺取4,888「01積分」。**詳情即上「01空間」了解更多及報名**

紋藝工作坊體驗

「01空間」優惠價 - 一位$490 (原價$580)

按圖看「紋藝工作坊體驗」詳情：

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親子手工天然唇膏工作坊 滋潤乾燥天氣

快踏入11月，氣溫下降，要保持肌膚滋潤外，嘴唇的護理亦不可少，為減少因接觸化學物品而敏感，不少人會選擇天然潤唇膏。手作班房舉辦了手工天然唇膏工作坊，所有材料均由天然植物提煉而成，參加者可跟隨經驗豐富的全職手作人，學習由量度材料、煮溶、倒模待冷、脫模、安裝等，全程一手包辦，最後刻上自己的名字，自製屬於自己的唇膏。透過「01空間」報名，共賺取4,888「01積分」。**詳情即上「01空間」了解更多**

手工天然唇膏工作坊

「01空間」優惠價：

個人門票：$285 (原價$298)

親子套票 一大一小 (6-12歲小童)：$380 (原價$398)

按圖看「手工天然唇膏工作坊」詳情：

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啟發STEM才能 半價換購樂高探索中心門票

想啟發小朋友STEM的潛能，從小培養他們的興趣是一個好方法！佔地30,000平方呎香港樂高探索中心專為有3-10歲小朋友的家庭而設。中心設有10個不同的樂高主題區，包括了古堡歷險、迷你天地、樂高好朋友、樂高創意工作室、樂高得寶農莊、魔法轉盤、樂高賽車場、樂高4D動感體驗、樂高城市歷奇及樂高咖啡室等，大人小朋友能夠在輕鬆愉快的環境下，接受2-3小時的互動和教學體驗，邊玩邊學。**以「01積分」更可以半價換購活動門票，詳情即上「01空間」了解更多**

LEGOLAND 香港樂高探索中心

入場門票：個人門票 - $240「01空間」獨家家庭套票: $498 (原價: $530)

包括2張入場門票 (1成人＋1小童) 及 2件樂高®咖啡屋 鬆餅

按圖看「LEGOLAND 香港樂高探索中心」詳情：

小白兔音樂農莊 餵飼小動物製鳥結糖

小朋友的成長，學習知識固然重要，但建立他們的自信和自立亦同樣重要。小白兔音樂農莊就是透過各類形的活動，讓孩子挑戰自我，學習自立。而有趣的親子活動，亦可增進家長與孩子的溝通，改善親子關係。透過「01空間」購買手工藝+鳥結糖入場套票的參加者，除獲得寵物飼料供小朋友餵飼之外，更可以參加花樣鳥結糖手工坊及「01空間」獨家贈送手工藝工作坊。**以「01積分」更可以半價換購活動門票，詳情即上「01空間」了解更多**

小白兔音樂農莊（01空間優惠價）即買即用

一人套票：$198（原價: $208）｜二人套票：$376（原價: $430）

套票平日及假期紅日均可使用

按圖看「小白兔音樂農莊」詳情：

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室內砂池樂園 5主題區激發無窮創意

秋涼天氣不宜到沙灘玩樂？不過，日本NAMCO《Asobi Park PLUS》於將軍澳開設海外首間分店，小朋友可在安全和衞生的環境下，大玩5個主題區，包括「屋內砂浜」、「堆砌砂池」、「想像之丘」、「創作村」及「嬰幼兒區」，既可促進幼兒的體感學習，同時鼓勵他們啟發無窮想像空間。**以「01積分」更可以半價換購活動門票，詳情即上「01空間」了解更多**

NAMCO Asobi Park PLUS（「01空間」獨家網上售票）

【限時優惠】即日起 至 2021年11 月 30日 期間於「01空間」購買Namco 網上門票/套票及入場，可獲額外延長30分鐘。

家庭套票（1位成人+1位小童 60分鐘）：$200

家庭套票（2位成人+1位小童 60分鐘）：$250

1位小童（60分鐘） : $150

按圖看「NAMCO Asobi Park PLUS」詳情：

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