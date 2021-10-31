日本節目推介IKEA必買6款好物 $6.9木匙超有用！密實袋設隱藏用法

【IKEA推介】日本TBS電視台新聞節目《Nスタ》早前製作特輯，推介日本人心目中的IKEA必買6款隱藏好物，不少都是價錢便宜又實用的廚具和收納用品，性價比甚高。其中，最近大受歡迎的是一款只售港幣$6.9的木匙？即拉落下文睇介紹！



（TBS NEWS@YouTube）

【1】365+ GUNSTIG磁性隔熱墊（售價：港幣$59.9）

磁性隔熱墊適用於不銹鋼或鐵製的鍋具底部，與一般隔熱墊的分別在於它本身附有磁力設計，可以直接吸附在廚具下，當需要移動廚具時不怕會掉下，非常方便！

（TBS NEWS@YouTube）

【2】ISTAD密實袋（售價：港幣$9.9起）

IKEA的皇牌密實袋價錢親民，加上用途廣泛，很多用家去IKEA都會大手入貨！密實袋使用可再生物料製造，減低對環境的負擔。一般用家會用來儲存食物，節目有受訪者分享隱藏用法：當衣服沾染上調味料或其他污漬，會先把髒衣服放密實袋，再加入洗衣液浸泡，有效節省用水！

（TBS NEWS@YouTube）

除此之外，又可以將轉季衣物放入密實袋，之後捲起擠出空氣，簡單自製真空收納神器！近年IKEA推出改良版密實袋，深度由以往的20厘米增至35厘米，長方形設計方便收納長型蔬菜。附有手提袋設計，雨天時可作雨傘袋使用，比即棄膠袋更環保！

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【3】ÖVERMÄTT矽膠蓋（售價：港幣$29.9/3件）

這款矽膠蓋伸縮力極強，可以取代保鮮紙完整包裹水果或食材，也可作杯蓋使用，吸附力強不易滲漏，非常環保！

【4】KLOCKIS多功能時鐘（售價：港幣$49.9）

KLOCKIS多功能時鐘是IKEA的皇牌商品之一，只要90度轉動時鐘，顯示畫面就會快速轉換，分別顯示日期及時間、溫度計、計時器及倒數計時器，對懶人來說非常方便！

【5】UPPLIVAD 木匙（售價：港幣$6.9）

驟眼睇只是普通的木匙，有甚麼特別？原來，木匙造型是來自IKEA商品說明書上老是常出現的「IKEAMan」，根據日本IKEA店員指，這款木匙近來人氣極高，不少用家都表示，用平底鍋烹調食物時，用它來將食材翻面超級簡單！

（TBS NEWS@YouTube）

【6】PASSERAD 雙層玻璃杯（售價：999日圓／2個）

PASSERAD 雙層玻璃杯由玻璃職人手製作，具有耐熱及保冷功能，喝凍飲時可以防止水滴濕桌面，亦可輕鬆徙手拿起喝熱飲，不論外型或性能都媲美高級雜貨店的製品！