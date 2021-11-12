必試新品｜永年士多 x 淘大期間限定超惹味香辣沙嗲湯底

香港獨有經典美食眾多，車仔麵就是港人最愛的其中一款，若要找尋香港好味的車仔麵，有超過30年歷史的長期人龍店「永年士多」就一定榜上有名，除了其配料夠多選擇，又夠新鮮好味外，其秘製辣汁與湯底亦是被fans長期追捧的原因。最近永年更決定為大家送上新驚喜，大廚決定選用香港製造的淘大沙嗲醬及占美沙嗲醬調配出令大家味蕾驚豔的香辣沙嗲湯底，加上全新配料沙嗲肥牛及沙田店限定的沙嗲牛肉麵，款款都香氣十足，惹味至極！作為沙嗲迷絕對不能錯過！

攝影：王寶瑩



期間限定必試1）全新配料沙嗲肥牛

期間限定特別研製的沙嗲肥牛，沾滿惹味微辣的占美沙嗲醬，入口牛肉軟腍，大家不妨點多個蘿蔔，讓蘿蔔都吸收沙嗲醬的精華，令沙嗲醬一點都不會浪費！

吃車仔麵的精粹就是可以任意挑選自己喜歡的配料，而永年士多的配料就有多達30款以上選擇，而且每款都特別烹調，永年士多第三代傳人劉逸軒Dennis表示：「我們選用的食材大部分都是香港製造，雖然成本較高，但質素相對有保證及符合食物安全，亦比外地入口的食材來得新鮮。」今次期間限定的沙嗲肥牛，大廚特別用上滷水汁與占美沙嗲醬炮製，肥牛片沾滿香濃微辣的沙嗲醬，入口又不失牛肉香氣，是坊間少見的車仔麵餸，絕對配合港人口味。

期間限定必試2）自選沙嗲湯底

沙嗲湯底特別加入辣椒及各種東方香料製成的占美沙嗲醬，其正宗馬來風味，一聞已令人食指大動，配合永年的秘製辣汁，即使辣得冒汗，也是種享受！

永年車仔麵除了配料每道烹調，其湯底亦用心以老雞、豬筒骨、雞腳、果皮、當歸、甘草等材料，再以文武火熬上3小時才完成，香濃湯底與多年招牌的秘製辣汁，是永年的鎮店之寶，今次期間限定湯底更首次使用占美沙嗲醬配搭，Dennis說：「加入占美沙嗲醬，為原來的車仔麵帶出另一種層次及風味，亦不會蓋過我們的湯底。」如果是永年的忠實fans又怎可以錯過今次期間限定的沙嗲新滋味？

期間限定必試3）沙田店獨賣沙嗲牛肉麵

淘大沙嗲醬在香港製造，令永年只需簡單調配就製出貼近香港人口味的沙嗲牛肉麵，早餐來一客香濃的沙嗲牛肉麵再配上樽仔奶茶，令新一天有一個幸福的開始！

沙田的食客有福了！今次其中一款期間限定的美食──沙嗲牛肉麵，只可於沙田區的永年車仔麵茶冰廳早餐餐單上吃到，為了令大家吃到正宗的香港口味，冰廳選用了淘大沙嗲醬製作沙嗲牛肉麵，經過多次調教及配合湯底，令沙嗲牛肉麵成功做到出色的掛汁效果，更有淡淡的花生香味，且醬汁與牛肉融合得宜，絕對是一碗高質的沙嗲牛肉麵！

永年士多第三代傳人劉逸軒Dennis指為保持不同分店的食物質素，於8年前就已建立中央廚房，標準化及系統化生產的流程，確保每間分店的出產都符合公司標準。

永年士多於元朗有32年歷史的老店，於今年年初裝修後煥然一新。

新裝修更加入香港的懷舊元素，是不少食客的打卡位。

期間限定經已展開！大家萬勿錯過一嚐沙嗲新滋味的機會呢！

永年士多

地址：元朗教育路88號寶城洋樓地舖2-4號

電話：24773816

地址：尖沙咀加拿分道46號地下7-8號舖

電話：24770110

地址：銅鑼灣謝斐道482號兆安廣場地下7-9號舖

電話：24777298

永年車仔麵茶冰廳

地址：沙田沙田正街18號新城市廣場L1樓113號舖

電話：21172368

淘大沙嗲醬

•香港製造，正宗港式風味，微辣帶甜。

占美沙嗲醬

• 正宗馬來西亞風味，香辣惹味。

詳情：https://www.amoy.com

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