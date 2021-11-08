露營地點推介！南丫島罕見湖畔露營$120起　設營具租借/浴室/BBQ

【露營地點】位於南丫島中部的YMCA露營小島，人均消費最平 $120 即可一邊體驗露營的樂趣，一邊欣賞大自然的絕色美景。營地更設有豐富的水上及陸地娛樂設施包括有直立板、獨木舟、天然攀岩、野外定向等等，遊客可租借燒烤及主食用品，簡直是樣樣俱全的 Glamping 地點！



（圖片來源：香港基督教青年會南丫島戶外及環島活動中心官方網站）

座落於南丫島索罟灣小島上的 YMCA 戶外活動中心，環境幽靜，四周環山。不單止有大量的種植樹木和樹叢，更有香港罕見的人工湖。要知道在香港找到近湖畔有少人的地方露營，是非常難得的！如果天色晴朗，夜晚還可以欣賞到漫天星空，大家圍住營火盤膝而坐，真的可以拋開平日一切瑣碎煩惱。

【交通方法】

1. 南丫島索罟灣碼頭乘搭接駁船（$25/人)

2. 榕樹灣或索罟灣行山（約 1-1.5小時）抵達小島

3. 鴨脷洲或香港仔乘搭快艇（$550-650/船，最多 10 人）



超豐富水上陸地活動

喜歡水上活動但缺乏經驗的朋友， 可以在無風無浪的人工湖內，盡情體驗各式各樣的戶外活動包括獨木舟、直立板、水上充氣樂園等。另外還有天然攀岩、越野單車、射箭等等陸地活動，不過要留意，活動不是全天候對外開放，如果想玩就要提早預訂！

提供各種營具租借/BBQ

露營如果忘記帶營燈或者凳，都不用擔心，營地通通可以租借營具。而不習慣露營的朋友，可以選擇環境更為舒適的宿營。場地亦提供熱水淋浴室、流動洗手間、燒烤主食炊具、雪櫃等等。就算是露營新手，一家大小去島上過一個遠離城市煩囂的2日1夜，都是個不錯的選擇！

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3大營區提供露營、宿營

遊客可以自行選擇露營或者宿營包括主露營區、蘇心湖露營區（湖邊）和蘇心湖露營區（非湖邊），配搭不同戶外活動組合，價錢因應各個營區劃分，而不同營區對開景色也各有差異。另外由於疫情關係，戶外活動中心每月會定期更新露營區容納人數上限，以及活動優惠折扣。大家如果有興趣租營，記得要看清楚營區和人數限制。

YMCA 南丫島戶外活動營區收費：

宿舍：

主露營區： $550 / 區 （最多6人入住）

蘇心湖露營區（湖邊）： $700 / 區 （Zone A/B/C/D 最多6人；Zone E/F/G/H 最多4人）

蘇心湖露營區 （非湖邊）： $80 / 人

宿營：

入營時間：10:30 -16:00

出營時間： 14:00 前（平日）；16:00 前（星期六日及公眾假期）

露營入營及出營時間：12:00 （最多 30 人）

日營：

入營時間：10:00

出營時間： 17:30 前（平日）



YMCA 南丫島戶外及環保活動中心

地址：南丫島索罟灣

查詢電話：2268 7062

