露營地點重開！逾40大露營地點及交通懶人包　鹹田灣、大浪灣

【政府露營地點】政府最新宣布露營地重開！政府今日（10日）宣布進一步放寬防疫措施，43大露營地點將於下周四（17日）起重新對外開放，其中包括鹹田灣、大浪灣等熱門營地，即入內文看詳細官方營地名單！

政府宣布下周起逾40大露營地點重開 鹹田灣、大浪灣！附營地名單

政府今日（10日）宣布再放寬防疫措施，由11月17日起，當局將會重開露營地點、設施及沙池，意昧著全港43大政府露營地點及營地重新開放予市民，其中包括鹹田灣、大浪灣、大網仔等熱門營地，大家可以趁秋高氣爽去露營喇！

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（圖片來源：漁農自然護理署）

政府轄下43大露營地點一覽：

漁農自然護理署轄下露營地點（毋須預約）

政府露營地點【1】流水響營地

地點：流水響，八仙嶺郊野公園

交通：粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，在流水響道坳頂迴旋處下車。

前往方法：沿流水響水塘道，途經流水響水塘，接流水響郊遊徑，步行約半小時地。

政府露營地點【2】鶴藪營地

地點：鶴藪，八仙嶺郊野公園

交通：粉嶺港鐵站乘坐52B號往鶴藪專線小巴，於鶴藪村總站下車。

前往方法：下車後沿鶴藪道往鶴藪水塘前行，步行約15分鐘，便可抵達營地。

政府露營地點【3】涌背營地

地點：涌背，八仙嶺郊野公園

交通：大埔墟港鐵站乘搭20R號往烏蛟騰專線小巴，或是假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士，在涌背燒烤場下車。

或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站下車。

前往方法：再沿新娘潭道步行前往涌背燒烤場。

政府露營地點【4】三椏涌營地

地點：三椏涌，船灣郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號往烏蛟騰專線小巴或由大埔墟港鐵站乘巴士75K號往大美督巴士總站或假日及公眾假期由大埔墟港鐵站乘巴士275R號往新娘潭巴士總站

前往方法：由新娘潭巴士總站下車後，沿新娘潭道步行往烏蛟騰，沿烏蛟騰郊遊徑步行至三椏村，約需1小時，便可抵達營地。

政府露營地點【5】東平洲營地（要留意船期）

地點：東平洲（更樓石），船灣郊野公園擴展部份

交通：由馬料水碼頭乘坐渡輪往東平洲，在王爺角碼頭下船

前往方法：下船後，向沙頭村方向前行，步行約20分鐘，就可抵達

船期去程：逢星期六、日上午9點或逢星期六下午3點半於馬料水碼頭開出

船期回程：逢星期六、日下午5點15分於東平洲王爺角碼頭開出

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【6】灣仔南營地

地點：灣仔半島南，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

前往方法：

1. 由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車，再在黃石碼頭轉乘往灣仔半島渡輪

2. 由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

政府露營地點【7】灣仔西營地

地點：灣仔半島西，西貢西郊野公園（灣仔擴建部分）

前往方法：

1. 由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭，在黃石碼頭總站下車，再在黃石碼頭轉乘往灣仔半島渡輪

2. 由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在海下村總站下車。由海下村步行前往，沿大灘郊遊徑，步行約45分鐘

政府露營地點【8】嶂上營地

地點：嶂上，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在嶂上郊遊徑起步點下車。

前往方法：下車後，沿嶂上郊遊徑上行，途中會設有指示牌，步行約1小時，就會抵達營地

政府露營地點【9】猴塘溪營地

地點：猴塘溪（海下路），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在猴塘溪下車

政府露營地點【10】大灘營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

交通：在西貢市巴士總站乘94號，或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在大灘下車。

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【11】黃石營地

地點：大灘，西貢西郊野公園

交通：在西貢市巴士總站乘94號或假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，在總站下車。

前往方法：下車後沿巴士站旁跟隨指示牌上行，步行約5分鐘

政府露營地點【12】北潭凹營地

地點：北潭凹（牛湖墩），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號巴士，或是假日及公眾假期由鑽石山巴士總站乘96R號往黃石碼頭巴士，或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。

前往方法：沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向前行，約10分鐘便見營地入口，再右上沿石級上行10分鐘

政府露營地點【13】西灣營地

地點：西灣（大浪西灣），西貢東郊野公園

交通：由西貢墟乘29R號往西灣亭專線小巴，在西灣亭下車。

前往方法：沿西灣村小徑，依照指示牌步行約1小時，便可抵西灣村，再沿麥理浩徑前行5分鐘至北面的沙灘

政府露營地點【14】浪茄灣營地

地點：浪茄灣（浪茄沙灘），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘坐94號，或於由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）前往往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫方向前行，經萬宜水庫西壩及東壩，再轉入往浪茄灣的小徑，步行約3小時

政府露營地點【15】白腊營地

地點：白腊（萬宜水庫萬宜路），西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴；或乘9號往麥理浩夫人度假村專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段車路，經萬宜路向萬宜水庫前行，經萬宜水庫西壩，步行約2小時

政府露營地點【16】元五墳(南風灣)營地

地點：元五墳(南風灣)，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第一段，經萬宜路往萬宜水庫前行，步行約45分鐘便可抵上窰郊遊徑接萬宜路出口（近萬宜水庫之西壩副壩），依照路標指示轉入上窰郊遊徑，步行約15分鐘

政府露營地點【17】曝罟灣營地

地點：曝罟灣，西貢東郊野公園（曝罟灣）

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭涌巴士站下車。

前往方法：從北潭涌復興橋起步，沿北潭涌自然教育徑前行，到達上窰民俗博物館後，依照路標指示，轉往上窰郊遊徑起步點，向萬宜水庫方向步行約45分鐘

政府露營地點【18】怡庭營地

地點：怡庭（北潭路近鯽魚湖），西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或由鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，在麥理浩夫人度假村站下車；或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭路下車。

政府露營地點【19】水浪窩營地

地點：水浪窩，馬鞍山郊野公園

交通：由西貢市巴士總站中心或沙田市中心乘299X號巴士，在水浪窩下車。

前往方法：沿旁前行，經麥理浩徑第四段起點行約20分鐘

政府露營地點【20】昂平營地(馬鞍山)

地點：昂平，馬鞍山郊野公園

交通：由馬鞍山耀安邨乘NR84村巴，在馬鞍山村總站下車；或由西貢市乘3號小巴，在菠蘿輋下車。

前往方法：從馬鞍山村總站出發，沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時前往；或從菠蘿輋出發，沿北港凹車路上行約10分鐘至大水井村，再沿馬鞍山郊遊徑步行約1小時

政府露營地點【21】東龍洲營地

地點：東龍洲，東龍洲炮台特別地區

交通：可於鯉魚門三家村公眾碼頭，及西灣河筲箕灣避風塘10號梯台乘搭街渡（只在星期六、日及公眾假期提供服務）

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【22】鉛礦坳營地

地點：鉛礦坳，城門郊野公園

交通：在荃灣兆和街乘專線小巴82號前往城門水塘或乘途經可風中學(城門路口)的32、40X、46P、46X、47X、48X、73X、278X巴士，於可風中學下車。

前往方法：沿城門道直上約20分鐘便可到達城門水塘小巴總站，沿菠蘿壩自然教育徑步行約20分鐘到達教育徑尾後轉右，沿林道步行往鉛礦坳方向，依指示牌前行便可抵達營地，全程約需1.5小時。

政府露營地點【23】扶輪公園營地

地點：扶輪公園，大帽山郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車。

前往方法：步行約5分鐘

政府露營地點【24】荃錦營地 (需要於郊野營人專頁預約使用)

地點：荃錦，大欖郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車。

前往方法：下車後，步行約5分鐘

政府露營地點【25】河背營地

地點：河背，大欖郊野公園

交通：由元朗泰衡街乘71號往石湖塘河背專線小巴，於河背村總站下車。

前往方法：步行約30分鐘

政府露營地點【26】田夫仔營地

地點：田夫仔，大欖郊野公園

交通：可在荃灣如心廣場巴士總站，或荃灣港鐵站上蓋巴士站乘搭51號往上村巴士，於「大帽山郊野公園」站下車。

前往方法：沿麥理浩徑第9段，由荃錦郊野公園管理站開始，步行約2小時

政府露營地點【27】南山營地

地點：南山，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士或由梅窩乘途經南山巴士，在南山下車。

政府露營地點【28】白富田營地

地點：白富田，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士，或由梅窩乘經南山巴士，在南山下車。

前往方法：從南山出發，沿場地告示牌小徑直上約半小時； 或由梅窩步行至南山燒烤區，沿途均設有指示牌，步行約1小時

政府露營地點【29】十塱營地

地點：十塱，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘3M號往梅窩巴士或由梅窩乘途經貝澳巴士，在貝澳下車。

前往方法：沿芝麻灣道步行前往，經咸田村步行約40分鐘

政府露營地點【30】籮箕灣營地

地點：籮箕灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘11號往大澳或乘23號往昂坪巴士；或由梅窩乘1號往大澳或乘2號往昂坪巴士，在水口村站下車。

前往方法：沿鳳凰徑第九段（往石欖洲方向），步行約25分鐘

政府露營地點【31】石欖洲營地

地點：石欖洲，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘11號往大澳或乘23號往昂坪巴士；或由梅窩乘1號往大澳或乘2號往昂坪巴士，在石壁警崗下車。

前往方法：沿鳳凰徑第九段，往石欖洲方向步行約40分鐘

示意圖（圖片來源：漁農自然護理署）

政府露營地點【32】大浪灣營地

地點：大浪灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。

前往方法：經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約30分鐘

政府露營地點【33】狗嶺涌營地

地點：狗嶺涌，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/ 23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。

前往方法：經宏貝道，走進鳳凰徑第八段（往狗嶺涌方向），步行約1小時

政府露營地點【34】萬丈布營地

地點：萬丈布，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在龍仔站下車。

前往方法：經羗山（南）引水道，走進羗山郊遊徑，步行至引水道約盡頭位置，沿水泥小徑上行至「龍仔悟園」，再接回鳳凰徑第五段往萬丈布前行，步行約1小時

政府露營地點【35】牙鷹角營地

地點：牙鷹角，北大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在大澳總站下車。

前往方法：經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約40分鐘

政府露營地點【36】煎魚灣營地

地點：煎魚灣，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）或由梅窩乘1號（往大澳）巴士，在大澳總站下車。

前往方法：經南涌村，走進鳳凰徑第七段，步行約2小時

政府露營營地【37】昂坪營地(大嶼山)

地點：昂坪，南大嶼郊野公園

交通：從東涌市中心乘23號、梅窩乘2號或大澳乘21號巴士， 到昂坪總站下車； 從東涌市中心乘昂坪360吊車至昂坪。

前往方法：沿心經簡林路牌指示行走，沿旁邊小徑途經茶園至東山法門

政府露營營地【38】降下坳營地

地點：降下坳，八仙嶺郊野公園

交通：由大埔墟港鐵站乘坐20R號專線小巴往烏蛟騰，於抗日英烈紀念碑下車；或由大埔墟港鐵站乘巴士275R號（假日及公眾假期）往新娘潭巴士站。

前往方法：沿新娘潭路步行約15分鐘

政府露營營地【39】石壁營地

地點：石壁，南大嶼郊野公園

交通：由東涌市中心乘巴士11號（往大澳）/23號（往昂坪）或由梅窩乘1號（往大澳）/ 2號（往昂坪）巴士，在沙咀站下車。

前往方法：沿羗山道（往大澳方向）步行約3分鐘

政府露營營地【40】鹹田灣營地

地點：鹹田灣，西貢東郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或在鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，或由西貢市巴士總站乘7號往海下專線小巴，在北潭凹下車。

前往方法：沿著麥理浩徑第二段往赤徑方向，經過赤徑、大浪坳，步行約2小時

政府露營營地【41】大網仔營地

地點：大網仔一號營地，西貢西郊野公園

交通：由西貢市巴士總站乘94號，或在鑽石山巴士總站乘96R號（假日及公眾假期）往黃石碼頭巴士，在西貢戶外訓練營站下車。

前往方法：沿大網仔路向北潭涌方向步行約5分鐘，到烈士碑園再沿路旁小路步行5分鐘

康樂及文化事務署轄下露營地點（須事先預約）

政府露營營地【42】貝澳營地

地點：貝澳露營營地位於大嶼山貝澳泳灘旁，內設營位、燒烤爐、營地辦事處等設施。

政府露營營地【43】創興水上活動中心

地點：新界西貢萬宜水庫西壩

政府由上周四（3日）起已經開始進一步放寬防疫措施，其中包括政府轄下的燒烤場地重開，同時解除餐飲及酒吧等表列處所的營業時間限制，以及宴會、 婚宴等活動台上拍照時可以不用再配戴口罩，大家記得密切留意！