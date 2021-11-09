雙11網購優惠 | 8間網店雙11優惠合集！豐澤25折起 Adidas等半價

【雙11優惠】8間網店雙11優惠一次過睇！近期正逢雙11，不少零售店鋪爭相加入減價行列，聖誕將至更是選購心儀產品的大好時機！小編今次將合集8間香港及台灣網店，包括電器、人氣服飾店等，部分更可免運費。



雙11優惠 1. 豐澤推雙11「抵得祭」產品抵至25折 包括Marshall、Dyson等品牌

豐澤為會員推出4000件貨品，以低至25折發售，其中包括多個著名品牌例如任天堂Switch遊戲機、人氣Marshall無線音箱、Dyson直捲髮造型器等，平時想買但又不捨得的朋友們，你們可以藉今次機會入手，甚至可以買來作聖誕禮物！

豐澤亦會於雙11當日推出蘋果手機優惠，將以半價發售iPhone 12 Pro Max (256GB)，大減至$4650元，但僅限3部， 有興趣當日可進入豐澤官網開搶。同時豐澤將會於其手機APP派發高達$3,000電子優惠券，優惠都相當給力。

豐澤

優惠日期：10月20日至11月11日

優惠內容：4000件貨品低至25折、半價iPhone、$3,000電子優惠券



雙11優惠 2. 萬寧網店推「豐收祭」設$11秒殺專區

萬寧推出多重優惠，特別設有$11秒殺專區，逾千款產品均為$11，產品包括日用品、個人護理用品等，同時亦推出網店限定出位價，包括嬰兒用品、個人護理、健康產品等，並有推「一日一賞店」、「11.11 BB慶典」等優惠活動，同時有免費贈品大放送！

詳情：萬寧網店雙11優惠 設$11秒殺專區/滿$599減$50

萬寧

優惠日期：10月29至11月11日

優惠內容：$11秒殺專區、網店限定出位價、「一日一賞店」等



雙11優惠 3. 屈臣氏設買1送1優惠兼$10專區

屈臣氏推7大優惠包括設買1送1及$10專區，另外有「BB館」、「每日瘋搶齊齊賞」、「瘋搶9天」、「11.11驚喜巨賞」、「年度激安賞」、「每日健康閃購」，產品包括日用品、嬰兒用品、個人護理產品、美妝等。

詳情：雙11優惠｜屈臣氏7大優惠！300款減價產品/$1優惠/買1送1/$10專區

雙11優惠 4. 友和YOHO推雙11購物節 部分產品低至$11

友和YOHO熱賣產品低至$11，其中包括有焗爐、掃地拖機械人等家電用品，每日將會有不同特價產品，包括一度引發全城瘋搶的PS5僅售$1500，另外更有Dyson風筒及Switch啦，想買的朋友絕對不要錯過！另外更設有減價專區低至1折，買滿$400更可免運費。

友和YOHO

優惠日期：11月1至11月11日

優惠內容：熱賣產品低至$11、設1折減價專區、買滿$400免運費



雙11優惠 5. 網購平台HOME+ 雙11「每日一減」劈價低至25折

HOME+雙11推出「每日一減」優惠，其中有多款精選食品、家電、生活用品勁減至25折，當中包括Dyson二合一空氣清新機、5合1智能氣炸焗爐及風乾機、便攜式電動榨汁杯、澳洲罐頭鮑魚和美國安格斯牛小排等，提升生活品味！

HOME+

優惠日期：11月9日至11月17日

優惠內容：「每日一減」劈價低至25折



雙11優惠 6. Zalora推優惠券活動產品低至2折 Puma、Adidas等半價

網購平台Zalora亦響應雙11優惠，推出獨家Zalora SPIN&WIN優惠券活動，市民可以透過官網參與遊戲，隨機抽取相關優惠碼獲得折扣，優惠低至2折或現金回贈，部分運動品牌如Puma、Adidas等服飾、球鞋以半價發售，雙11當日更可享限時免運費優惠，對時尚產品有興趣就可以留意！

Zalora

優惠日期：11月1至11月14日

優惠內容：產品低至2折或現金回贈、運動品牌半價、限時免運費



雙11優惠 7. 台灣人氣網店QUEEN SHOP推限時折扣 最平$72入手文青服飾

台灣原創衣服品牌Queen Shop推全館限時89折， 部分高質秋冬女裝包括高領長袖上衣、針織背心、棉質長裙等大減價，最平$72（NT. 258）可入手一件條紋長袖T恤！同時亦都設有專區下殺至79折，各類日系文青服飾如長裙逾百元就可入手。

Queen Shop

優惠日期：11月1至11月14日

優惠內容：產品限時89折、設有專區下殺至79折



雙11優惠 8. 台灣美式連鎖服飾CACO雙11加1元多一件

台灣最大的O2O美式連鎖服飾CACO，雙11亦推出減價優惠吸客，包括加$1多一件，買入3件產品85折，以及買滿$2,000（TWD）再折$200（TWD），有份出售多個連鎖品牌的服飾，包括迪士尼﹑彼思動畫（Pixar）、哈里波特等服飾，另外還有情侶款T恤，非常適合貪靚的男女生入手！

CACO

優惠日期：11月8至11月12日

優惠內容：加$1多一件、買入3件產品85折

