雙11優惠｜ITeSHOP秋冬單品3折再享折上折　1件免運 7天退換貨

雙11又到了,是時候趁購物優惠好好犒賞自己!ITeSHOP由11月8-11日舉行一年一度的Double 11 Promotion,大量今季秋冬單品低至3折,同時再有額外折扣,加上網購一件也享免運費和7天退款保證,快把握機會購買心頭好吧!



ITeSHOP折上折優惠 買兩件額外78折

今個星期氣溫驟降,正好買件毛衣、衛衣保暖,今次ITeSHOP精選最新秋冬單品,由國際時尚潮牌如CDG HOMME, A COLD WALL, 3.1 PHILLIP LIM, BAPE, 1017 ALYX 9SM, GOLDEN GOOSE, F.C.REAL BRISTOL, ENFOLD等,到本地和日韓休閒品牌包括ANTON, ELLESSE, EARTH MUSIC&ECOLOGY, AS KNOW AS, RAY BEAM, CARHARTT均在減價行列,折扣低至3折之餘,凡在設計師品牌買兩件享額外78折;在日韓潮牌買兩件享額外85折、買四件享額外8折。

除了折上折優惠,ITeSHOP還有免費送貨服務和7天退款保證,安坐家中都可以買到心頭好啦!

國際設計師品牌Comme Des Garçons低至四折

2021秋冬時尚以亮眼剪裁和多層次配搭為主,Comme des Garçons上衣以一貫寬鬆休閒風格設計,半透明雪紡打造層次感之餘散發低調性感,雖說是秋冬單品但仍以四折出售;而3.1 PHILIP LIM則推出冬季必備的針織毛衣,喇叭袖設計展現飄逸感,快趁著半價優惠入手一件!

▼▼▼按圖即看編輯推介ITeSHOP設計師品牌▼▼▼

+ 6

按此購買設計師品牌女裝

按此購買設計師品牌男裝

日韓品牌展現街頭休閒風

ITeSHOP同樣有多個日韓潮牌,風格易襯加上小資價錢,深受年輕人歡迎,例如很多明星喜愛的b+ab推出高腰牛仔褲,視覺上十分顯瘦和修長雙腿,Double 11 Promotion也只是$245,不妨入手幾件百搭單品迎接秋冬吧。

▼▼▼按圖即看編輯推介ITeSHOP日韓潮牌▼▼▼

+ 4

按此購買日韓品牌女裝

按此購買日韓品牌男裝

*優惠受條款及細則所限。

*資料由客戶提供。