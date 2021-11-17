露營｜兩手揈揈去露營賞最美日出　露營文化體驗祭邊玩邊學贏禮物

秋風送爽，是郊遊遠足或者露營的最佳季節，不少人為尋找更多鮮為人知的香港秘境「瓹窿瓹罅」，但亦有不少人因怕添置太多裝備而卻步。或者可先參加由法國運動品牌 DECATHLON舉辦的露營文化體驗祭《HELLO OUTDOORS! 秋山遊營》，感受一下露營的樂趣，一次過看、摸、聽、學、玩，來一趟不一樣的深度露營之旅！準備就緒了，以下也有一個心水推介營地，是香港最美海岸之一。



想感受露營的樂趣，可以於11月的周末周日到將軍澳的DECATHLON，參加露營文化體驗祭《HELLO OUTDOORS! 秋山遊營》。

香港沙巴 最美海灣看日出

秋意漸濃，不少人都會選擇到郊外露營。當中最受歡迎的，非西貢鹹田灣營地莫屬。鹹田灣營地位於西貢區，接釀麥理浩徑第一段，被漁護署列為香港指定露營地，與毗鄰的西灣、大灣及東灣合稱為「大浪四灣」，被公認為香港最美海岸景點之一。

鹹田灣水質清澈見底，有如沙巴的美麗海灣。雖然營地位處偏僻，一般由西貢市中心乘坐小巴到西灣亭再徒步前往，大約需時3至4小時，不過露營人士亦可選擇於西貢碼頭乘坐街渡，直接前往鹹田灣，船程只需約30分鐘，不過需要留意單程船票約$150，而且鹹田灣不設碼頭，故乘客到埗後需要涉水步行上岸。鹹田灣除了擁有美麗的海灣之外，它的日出景色亦十分美麗。每年無數遊人到鹹田灣露營，只為欣賞日出時，金光灑遍大地的一剎那。

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鹹田灣被譽為「香港沙巴」，水清沙幼，加上擁有日出美景，每年均吸引不少市民到鹹田灣露營。（圖片來源：jameskung81@IG）

鹹田灣設士多 借營補給一應俱全

不少人會覺得，露營前需要準備或添置很多物資，包括最重要的營幕及煮食用具，若然三分鐘熱度，或對露營其實興趣不大，會造成浪費。然而，鹹田灣營地旁邊設有士多，可作露營和遠足人士補給之用，更有營幕租賃服務和沖身設備，基本上露營「初哥」只需要帶備替換衣物就已經足夠。

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按圖看更多鹹田灣美景：

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露營文化體驗祭 露營初哥邊玩邊學贏禮品

對露營有興趣，但未想添置太多露營用品的市民，可以先參加由DECATHLON舉辦的首個露營文化體驗祭《HELLO OUTDOORS! 秋山遊營》，由即日起至11月28日，每逢周末及周日，於DECATHLON將軍澳店舉行，除了展出多個關注環保可持續性發展的人氣露營及山系品牌外，更邀請了多位戶外達人，包括Louie Chan、蘇毅雄(Samson So)、梁諾仁、曾志成，舉辦多場工作坊及講座，向市民分享於大自然的所見所聞。

露營文化體驗祭更雲集了不同山系用品，包括天然環保清潔用品、山野露營遠足裝備、綠色素食、本地木製手作和簡約環保時尚產品等，市民亦可以參與營區限定「秋山遊營 Game」，只需成為DECATHLON 會員，並於場內4條標高柱和標距柱掃瞄QR Code及答中問題，即可贏取山系限定禮物。活動免費參加，經「01空間」更可報名參加各個工作坊及講座。**立即進入「01空間」了解更多**

露營文化體驗祭設有多個攤位，除了展示多個露營品牌外，亦有不同戶外達人到場分享經驗。（圖片由DECATHLON提供）

H House X FAIRTASTE細味公平咖啡豆 chill住嘆山系咖啡

大會還邀得本地啡具設計品牌H House 打造山野咖啡體驗角落「山野啡藝」，讓大家可親身感受戶外沖一杯野啡。全場更特別採用推廣公平貿易及可持續發展的 FAIRTASTE細味公平咖啡豆，在細味咖啡的同時更添一重意義。

Second Life文化體驗 交換營物SYOG

為鼓勵可持續性發展，身體力行保護環境、愛惜地球資源，DECATHLON於露營文化體驗祭，把露營「make your own gear」的概念轉化成環保概念「swap yourown gear」，更夥拍Carousell推出「DECATHLON x Carousell - SYOG 營人換物」，戶外玩家可以透過 Carousell平台與其他玩家交換山系物品，或到場與不同用家交流及交換家中的各種山系用具，各取所需。

按圖了解更多露營文化體驗祭《HELLO OUTDOORS! 秋山遊營》詳情：

DECATHLON《HELLO OUTDOORS！秋山遊營》

日期：11月20、21、27至28日（逢星期六、日）

地點：DECATHLON將軍澳店 ─ TKO Spot 3 樓戶外平台

開放時間：早上11時至晚上8時正