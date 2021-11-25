聖誕到會2021|5大聖誕大餐外賣 龍蝦火雞芝士火鍋!早鳥減至55折

【聖誕到會2021】5大聖誕大餐外賣一次過睇！聖誕節快到，因疫情關係外出用餐人數受到限制，但仍可相約三五知己，在家中開個小型派對，歡度聖誕節。不少連鎖餐廳也會推出各款抵食超值的聖誕到會套餐，火雞、海鮮、特色拼盤等五花八門，適合不同口味人士，以下五大推介，看哪一間最合你心意？



每年聖誕節，不少品牌都會推出聖誕到會，讓一大班朋友一邊吃喝玩樂，一邊慶祝聖誕節。（圖片由Steak King提供）

聖誕到會2021【1】Steak King：火雞套餐鴨油烤馬鈴薯抱子甘藍都有

提起聖誕大餐，又怎可以沒有火雞！Steak King推出7至10人份豪華聖誕火雞到會美食套餐，只需要加熱食物就可以與朋友輕鬆享用。套餐除了有7公斤低溫慢煮加拿大無激素火雞，還有其他豐富配菜包括鴨油烤馬鈴薯、烤白甘筍及紅蘿蔔、抱子甘藍等。現已接受預訂，市民可選擇22日、23日及24日直接送上附上，或於聖誕節正日到各分店內自取。

豪華聖誕火雞美食到會（可供7至10人享用） - $2,900 （圖片由Steak King提供）

Steak King豪華聖誕火雞美食到會（7-10人份）$2,900



套餐包括：

加拿大無激素火雞 7公斤 (已醃制及低溫慢煮)

鼠尾草及洋蔥餡料

紅桑子醬

鴨油烤馬鈴薯

煙肉腸仔卷

烤白甘筍及紅蘿蔔

抱子甘藍（椰菜仔）

火雞肉汁



USDA牛扒禮盒 - $2,400



Steak King

查詢：9095 1817

地址：黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A



聖誕到會2021【2】大家樂：龍蝦三文魚羊鞍套餐早鳥68折

大家樂今年繼續為市民炮製5款精采聖誕節大餐，最適合小型派對上與朋友一起享用，包括「美國原隻火雞套餐」、「雙龍蝦派對套餐」、「BBQ醬烤豬肋骨套餐」、「煙三文魚凍肉腸片藜麥番茄沙律套餐」及「威靈頓三文魚套餐」。其中，「威靈頓三文魚套餐」最有特色，以酥皮包裹三文魚扒再焗製而成，再配以香芒大蝦鮮果沙律、番茄汁焗帆立貝雜錦海鮮飯、精選小食拼盤等。於12月20日前以滙豐信用卡簽賬訂購更可享早鳥優惠68折。另外，每訂購滿$500，即送$300美食優惠券，買滿$2000，更可享免費送貨。

按圖了解大家樂聖誕到會詳情：

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大家樂開心果香草焗紐西蘭羊鞍 - 標準價$859



加拿大龍蝦海鮮拼盤 - 標準價$949



威靈頓三文魚 - 標準價$599｜套餐價（4-6人用）$1279



美國原隻燒火雞套餐。標準價$739｜套餐價$1329



聖誕到會2021【3】意粉屋：芝士火鍋套餐配美國燒牛肉最啱

芝士控必食！意粉屋每年都會推出不同聖誕及新年派對美饌，包括星級聖誕套餐、聖誕自選套餐，不過要數到最受歡迎的美食，就非芝士火鍋聖誕套餐莫屬了！它選用了瑞士格呂耶爾芝士及24個月法國康堤熟成芝士，味濃香醇，再配以美國燒牛肉及多款滋味配料，「芝」味暖戀入心。凡意粉屋會員、滙豐信用卡持卡人、網上及外賣自取的顧客，於12月20日訂購聖誕到會可享有75折早鳥優惠，於21日或以後購買亦可享85折優惠。

按圖了解意粉屋聖誕到會詳情：

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芝士火鍋聖誕套餐（6至8位享用） $1,288

特級黃金芝士火鍋：

美國燒牛肉

滋味配料：

A. 雜錦海鮮拼盤 (帶子・海蝦・青口)

B. 肉丸

C. 美國煙火腿

D. 牛角酥

E. 芝士泡芙

F. 薯條

G. 法包粒

H. 鮮白菌

I. 西蘭花

J. 車厘茄



聖誕到會2021【4】Oliver’s Super Sandwiches：套餐自由併素食者多選擇

Oliver’s Super Sandwiches推出多款人氣套餐，包括了派對自由拼套餐及豪華派對套餐。套餐有三文治、意粉、小食、沙律、甜品不同類別可選，其中必試迷你牛角酥三重奏、凱撒沙律墨西哥卷、芝士刁草蝦多士等，輕食者派對必然之選！另外，套餐內亦有不同素食選擇，包括黑松露忌廉蘑菇扁意粉、素炸雞寶拼素春卷等，每款都美味十足。Oliver’s Super Sandwiches SUPER Club會員及滙豐信用卡持卡人於12月19日或之前訂購套餐，可享低至55折優惠。

按圖了解Oliver’s Super Sandwiches聖誕到會詳情：

豪華派對套餐 $1,838

套餐包括：

迷你豬柳芝士漢堡包12件

蘋果煙雞沙律約3磅

炭燒雞肉串共30件

素炸雞寶拼素春卷 2款，每款18件，共36件

三色芝士肉醬長通粉(約3磅)

迷你泡芙24件



派對自由拼（6款） $1,008｜（10款）$1,680



聖誕到會2021【5】AEON：松葉蟹腳帆立貝海鮮盛宴

想在聖誕派對上吃得盡興，當然不少得豐富的海鮮盛宴。AEON於今個聖誕節，提出多款聖誕到會大餐，由4至6人用到20至25人用都有。其中，「聖誕海鮮盛宴」包括了松葉蟹腳帆立貝特級海鮮拼盤、黑豚春卷拼章魚丸大阪燒拼盤、美式烤豬肋骨，再配以配薯角、松葉蟹肉帶子卡邦尼意大利麵和聖誕極上壽司盛，日式和西式美食盡在眼前。凡於12月20日或之前訂購聖誕到會，AEON會員可獲8折優惠，12月20日或之後訂購亦可獲85折優惠。

按圖了解AEON聖誕到會詳情

聖誕蟹肉美食盛宴(4至6人用) - 標準價$839、優惠價$671

套餐包括：

帆立貝松葉蟹肉蜜桃什果沙律 (約1千克)

芝士海膽蟹肉甲羅燒拼盤

意式炸水牛芝士拼蝦多士配匈牙利腸(各6件)

松葉蟹肉帶子卡邦尼意大利麵 (約1千克)



聖誕海鮮盛宴(8至10人用) - 標準價$1,546 優惠價$1,236

套餐包括：

松葉蟹腳帆立貝特級海鮮拼盤

黑豚春卷拼章魚丸大阪燒拼盤

美式烤豬肋骨(約1千克) 配薯角

松葉蟹肉帶子卡邦尼意大利麵 (約1千克)

聖誕極上壽司盛-菊(40件)



聖誕歐陸盛宴(10至12人用) - 標準價$2,132 優惠價$1,705

套餐包括：

傳統法式小糕點 (18件)

歐陸節日拼盤

三式滋味雞特盛拼盤 (12件)

意式炸水牛芝士拼蝦多士配匈牙利腸(各12件)

焗地中海式雙色蕃茄魚柳配薯蓉

雙重芝士焗安格斯牛肉醬千層麵

歡樂聖誕壽司盛 (30件)

法式一口小甜點 (16件)

