香港口罩品牌推11款超靚卡通口罩！比卡超/小丸子/LINE FRIENDS

【口罩優惠 / 港產口罩 / 香港口罩】香港口罩品牌H-PLUS再度聯乘三大人氣卡通《Pokémon》、《櫻桃小丸子》及《LINE FRIENDS》，以精美禮盒形式推出3個系列共11款卡通口罩，各位粉絲有興趣就要快點入手喇！即拉落下文睇預售詳情！



（圖片來源：H-PLUS）

香港口罩品牌H-PLUS聯乘3大人氣卡通《Pokémon》、《櫻桃小丸子》及《LINE FRIENDS》，以精美禮盒形式推出11款全新口罩。由即日起，於H-PLUS官方網站接受預訂，首批預計於12月15日開始寄出。適逢聖誕節，不妨與三五知己或情人齊齊戴出街慶祝佳節！

卡通口罩【1】Pokémon Plaid Collection 禮盒裝

Pokémon Plaid Collection 禮盒裝共有4款不同顏色的口罩，比卡超（Pikachu）可愛造型配上花呢格紋，容易配襯不同風格的衣飾，充滿聖誕氣氛！禮盒設計是四層高抽拉式櫃桶盒，方便大家抽取口罩，亦可用作家居收納！成人裝及中童裝均為每層15片，獨立包裝，一盒共60片。售價為港幣$348，另設有中童款式。

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卡通口罩【2】《櫻桃小丸子》限定12星座造型口罩連精美磁石硬盒套裝

《櫻桃小丸子》12星座造型口罩共有3種星空色，而儲存口罩的磁石盒則以星座書為設計靈感，極具收藏價值。成人裝每種顏色15片，獨立包裝，一盒共45片，售價為港幣$238。

卡通口罩【3】BROWN’S HOUSE Special Edition

今次品牌聯乘LINE FRIENDS推出聖誕系列口罩，BROWN & FRIENDS會以各個可愛造型登場，有4個不同款式，每款都充滿濃厚聖誕氣氛。成人裝每款顏色10片，獨立包裝，一盒共40片，售價為港幣$198。

H-PLUS三大卡通口罩系列

規格：ASTM F2100 Level 3，BFE，PFE，VFE > 99%

尺寸：175mm

產地：香港

