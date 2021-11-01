聖誕口罩2021｜9大聖誕口罩　KaKao Friends/BT21/港產特色口罩

【聖誕口罩推介2021】踏入聖誕佳節，想應節不如戴上聖誕口罩吧！一文看清9個聖誕必買人氣口罩款式、規格及價錢，特色聖誕口罩款式，最平都只是$2.5！



【聖誕口罩】1. KaKao Friends聖誕口罩

異度空間工作室獲得Kakao Friends正式授權，推出多款Kakao Friends聖誕特別版口罩 （ASTM Level 3），口罩印上Kakao Friends多個角色，以紅色作為口罩主色，夠晒應節。

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規格：ASTM Level 3；細菌過濾效率BFE>99%；顆粒過濾效率 PFE>99%；病毒過濾效率 VFE>99%

尺寸：175mm x 95mm（成人）；150mm x 95mm（小顏/中童）

產地：香港

價錢：$108/30個成人尺寸；$108/15個成人尺寸+15個中童尺寸混合裝



【聖誕口罩】2. BT21聖誕口罩

H PLUS Hong Kong推出6款不同主題口罩，包括深藍色的特別節日HAPPY HOLIDAYS主題、迎接虎年來臨的老虎仔主題以及可愛日常主題。

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規格：ASTM Level 3 & BFE+PFE+VFE > 99%

尺寸：175mm x 95mm (±3mm)（成人）

產地：香港

價錢：$72/15個



【聖誕口罩】3. 香港特色系列聖誕節版口罩

Zmart.hk推出多款聖誕節版口罩，添加不少聖誕元素，包括聖誕老人、雪人、薑餅人，再結合上香港特色小食元素，設計出不少特色系列的聖誕節版口罩。其中包括聖誕老人食魚蛋、薑餅人與奶茶蛋撻等等，更使用獨特蘋果批盒包裝設計，玩味十足，好有香港特色！

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規格：細菌過濾效率 BFE>98%；顆粒過濾效率 PFE>98%

尺寸：175mm x 95mm（成人）；140mm x 90mm （中童）；122mm x 85mm （幼童）

產地：香港

價錢：$34/12片（一盒4款，每色3片）



【聖誕口罩】4. 聖誕圖案口罩

masklab推出5款聖誕系列口罩，通通都以聖誕節作為主題。當中包括聖誕宮殿、假日樂滿屋、白雪皚皚、快樂聖誕頌、森林慶典口罩等等，齋聽名稱已經好有聖誕感覺，再望見精緻的設計，簡直應節一流！

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聖誕宮殿、假日樂滿屋、快樂聖誕頌

規格：ASTM F2100 Level 3；細菌過濾率 BFE: >99%；粒子過濾率 PFE: >99%

尺寸：175mm x 95mm（假日樂滿屋成人）；155mm x 90mm（聖誕宮殿中童）；130mm x 90mm（快樂聖誕頌小童）

產地：台灣

價錢：$36/10個（獨立包裝）



白雪皚皚、森林慶典

規格：AASTM F2100 Level 3；PFE>99.9%, BFE 99.9%

尺寸：205mm x 85mm

產地：香港

價錢：$68/10個（獨立包裝）



【聖誕口罩】5. 聖誕公仔口罩

Banitore便利妥推出10款聖誕口罩，一盒有5款，有齊聖誕老人、薑餅人、雪人、聖誕樹等聖誕元素，而且共有4個尺寸，小童到女士到成人都有尺寸，一家大小在聖誕節一起戴超有聖誕氣氛！

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規格： ASTM F2100-19 Level 2；細菌過濾率≥ 98%；微粒子過濾率≥ 98%；病毒飛沫 ≥ 98%

尺寸：13.5w x 10.5h cm（XS）；16w x 12.2h cm（S）；16.7w x 14.3h cm（M）；8.4w x 16.6h cm（L）

產地：香港

價錢：$85/20片（一盒5款，每色4片，獨立包裝）



【聖誕口罩】6. 襯衫超靚聖誕口罩

Medeis推出聖誕限定系列口罩，一共有5款，每款包含3種不同款式，每盒都有不同聖誕款式，印上聖誕花紋及公仔，顏色選擇亦相當多，好方便穿搭襯衫。

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規格： ASTM Level 3，BFE及PFE逾99%、VFE逾97%

尺寸：17.5cmx9.5cm

產地：香港

價錢：$99/30片（一盒3款，每色10片）



【聖誕口罩】7. 聖誕雪花口罩

masHker推出了3款聖誕口罩，以雪花作為聖誕口罩主題系列，印上雪花圖案；一共3款顏色，襯衫相當方便，聖誕必購入！

規格：細菌過濾效率測試 (BFE) ⩾99%；微粒過濾效率測試 (PFE) ⩾99%；病毒過濾效率測試 (VFE) ⩾99％；挑戰增加的病毒過濾效率測試 (VFE at Increased Challenge) ⩾98％

尺寸：17.5cm x 9.5cm (+/- 0.5cm)

產地：香港

價錢：$80/30+1片



【聖誕口罩】8. 夜貓貓Yeah Yeah Cat 聖誕特別版口罩

Gimans Care與夜貓貓Yeah Yeah Cat聯乘，推出聖誕特別版成人醫用口罩，不同於傳統聖誕花紋，特色設計相當跳脫，貓貓圖案相當得意，貓奴必買！

（gimans care圖片）

規格： Astm F2100 Level 3 (美國Nelson Labs 檢測認證)；BFE細菌過濾效能 >99%；PFE粒子過濾效能 >99%；VFE病毒過濾效能 >99%

尺寸：17.5x9.5cm

產地：中國

價錢：$108/30片（獨立包裝）



【聖誕口罩】9. 獅子山落雪聖誕口罩

獅子山口罩推出聖誕特別版，深藍色以及雪白色口罩印上獅子山加上雪花圖案，獅子山上更畫上聖誕帽，好有香港元素之餘，超有聖誕氣氛，今個聖誕必買啊！

（獅子山口罩圖片）

規格：ASTM Level 3；BFE，PFE ≥ 99%；Delta P < 4

尺寸：尺寸：17.5cm x 9.5cm

產地：香港

價錢：$99/30（獨立包裝）

