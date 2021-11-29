聖誕樹2021｜5大打卡聖誕樹遍佈港九新界！高達20米+聖誕光影飄雪

【香港聖誕樹2021】一文睇香港聖誕樹打卡好去處！記者將向大家推介5大打卡聖誕樹，其中有高達20米的巨型聖誕樹、紅色聖誕樹及光影飄雪，地點遍佈港九新界，大家可以盡情打卡留念，與愛人及好友們迎接浪漫聖誕！

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香港聖誕樹2021｜5大打卡聖誕樹遍佈港九新界！高達20米+聖誕光影飄雪

香港聖誕樹2021【1】灣仔利東街幻彩裝置亮燈聖誕樹+打卡迪士尼公主燈海

若想看「閃令令」的聖誕樹，不可錯過灣仔利東街的10米高聖誕樹。除了七彩繽紛的聖誕飾品，樹上更配上「利東街」的字牌，極具香港情懷！利東街燈飾貫穿璀璨燈飾，並會舉辦以迪士尼公主為主題的炫彩燈飾派對，特定日子更加映飄雪活動，甚有節日氣氛。

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香港聖誕樹2021【2】西九海濱20米超巨型聖誕樹+打卡戶外聖誕小鎮

提到必影聖誕樹，不得不提全港最高巨型聖誕樹——西九海濱超巨型聖誕樹！隨著M+博物館開幕，由旅發局與西九文化管理局協作設置20米高聖誕樹， 將在西九藝術公園展出。站在約6層樓高的樹下猶如「小矮人」，不論日落時昏影照下，抑或晚間入黑亮燈都極有氣氛，絕對值得一去！

西九文化區《2021香港繽紛冬日巡禮：聖誕小鎮》開放詳情

地點：九龍西九文化區藝術公園海濱草坪西面

日期：2021年11月26日至2022年1月2日

時間：星期一至五（17:30 -23:00），星期六及星期日，12月22日至1月2日（11:00- 23:00），12月24、25、31日（11:00-01:00）

備註：最後入場時間為場地關閉前30分鐘



香港聖誕樹2021【3】尖沙咀K11 MUSEA 13米高紅色卡地亞聖誕樹

走到尖沙咀海濱長廊，離遠可以看見一棵巨型紅色聖誕樹。與普通聖誕樹不同，它以大量深紅色的巨型波波堆疊而築成，足足13米高，並用金色放射形的星星裝飾作點綴，聖誕樹下更堆滿紅色禮物盒。而12月期間，聖誕樹每晚將定時舉行燈飾匯演，極有聖誕氣氛！

K11 MUSEA 卡地亞聖誕樹 開放詳情

地點：K11 MUSEA 地下 Promenade

日期：2021年11月26日至2021年1月2日

時間： 逢週末及週日下午3時都有藝術表演



香港聖誕樹2021【4】迪士尼18米高聖誕樹配漫天飄雪

迪士尼樂園今年設置18米高的聖誕樹，位於美國小鎮大街的入口處，遊客一入園就可以直接打卡！聖誕樹配以效果獨特的LED燈，夜晚還有亮燈禮，除了有聖誕歌演唱之餘，最難得是設有飄雪效果，漫天飛雪超級浪漫，想「打卡」的情侶不妨到樂園過一個白色聖誕！

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香港聖誕樹2021【5】元朗YOHO MALL玻璃聖誕樹+浪漫童話光影隧道

除了傳統綠色聖誕樹，YOHO MALL的極光玻璃聖誕樹亦甚具特色。YOHO MALL今年設有以光影技藝塑造的「炫彩奇幻森林」，並有由炫彩玻璃打造的6米高夢幻玻璃聖誕樹，現場有多個炫彩燈光裝置，同時設有15米長的許願光影隧道，浪漫氣氛猶如置身童話世界。

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