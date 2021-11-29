八達通卡通配飾激減低至4折！Moncchichi/Sanrio/Kakao Friends

八達通網店推出八達通配飾聖誕節激減優惠，指定卡通八達通配飾減價低至4折，最平只需$68起！買滿2件或以上更可享有折上折，多送一件配飾！八達通配飾款式多達23款，包括人氣卡通角色Monchhichi、Kakao Friends、LINE Friends等。即拉下文睇款式和優惠價啦！



八達通網店推出多款八達通配飾聖誕激減優惠，低至4折。（圖片來源：八達通網店）

八達通網店由即日起至2021年12月24日，推出聖誕激減優惠，低至4折起即可入手卡通八達通配飾！減價款式包括不少人氣卡通角色，包括Monchhichi、LINE Friends、Kakao Friends、蝙蝠俠等，最平$68起。買滿2件或以上（商戶專用產品除外），更可即時獲得額外9折，再送「M&M’s 3D八達通配飾—阿黃」一個！

【1】Monchhichi 3D八達通配飾，即睇款式及價錢👇👇👇

【2】LINE Friends及Kakao Friends3D八達通配飾，即睇款式及價錢👇👇👇

【3】Sanrio Characters 3D八達通配飾，即睇款式及價錢👇👇👇

【4】其他款式包括蝙蝠俠、神奇女俠及史努比Snoopy等，即睇價錢👇👇👇

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八達通配飾聖誕優惠

推廣日期：2021年11月25日-12月24日

訂購網站：八達通網店

*優惠條款及最終決定權以官方為準。

