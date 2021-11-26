【12月生日優惠】La Famille 12月生日優惠！La Famille 送戚風蛋糕給12月指定生日日期的壽星，只要你在指定日期生日，就可以免費獲贈戚風蛋糕！看看12月的幸運兒會是誰！



12月生日優惠｜La Famille免費送戚風蛋糕！給指定生日日期壽星

超人氣戚風蛋糕店La Famille每個月都會推出生日之星優惠，免費送戚風蛋糕給該月的生日之星，而12月的生日之星亦公布了，12月生日的朋友看看自己是不是那個幸運之星！

（圖片來源：La Famille）

La Famille 在Facebook中公布了12月「生日之星」幸運兒得主！只要是12月9日生日的朋友，只需要在11月29日中午12時至12月1日中午12時，進照指示追蹤 Instagram 賬號（@lafamillecake）及讚好 Facebook 專頁（@lafamillechiffoncake），並前往指定網站以電郵登記註冊，就可以參與活動。

（圖片來源：La Famille ）

成功登記的話，就會將於48小時內收到成功登記電郵的通知，並於12月3日或之前收到得獎電子換領信，根據QR Code在所選的日期，以及前往該分店取得免費戚風蛋糕，記得要向店員出示身份證明文件，用來核對姓名和出生日期！

La Famille 將會於社交媒體 Facebook 中進一步公布11月「生日之星」活動詳細參與方法，如有興趣可前往了解參與詳情。