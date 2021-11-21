日本秋冬限定零食唔止Meltykiss　開心果熱潮再加栗子番薯選擇多

選擇豐富的日本零食怎麼吃都吃不膩，只在特定時間販售的季節限定更是讓人抵擋不了，這次就幫大家整理出美味好評的秋冬零食大禮包給讀者們參考，正好也該為家中櫃子裡的零食補貨與換季。



喜歡栗子、番薯、朱古力或是流行的開心果口味都能一起滿足，看完文章就趕快上網把美好的秋季幸福帶回家吧！👇👇👇

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1. 固力果「Pocky冬季限定 焦糖奶油朱古力棒」

每年的Pocky冬季限定就是為寒冷天氣帶來濃郁滿足的奢侈犒賞，這款裹著閃耀的金黃色外衣，擁有芳醇焦香奶油香氣與甜蜜焦糖加上鹽粒帶來的絕妙完美平衡，只要在午後來上一包感覺就能滿血復活！除了盒裝也有6袋入的大包裝可以選擇，無法抵抗鹽焦糖魅力的讀者們請務必囤貨。

商品資訊

商品名稱：グリコ ポッキー 冬のきらめき

發售日期：2021年10月12日



2. 明治「Meltykiss朱古力」

只要氣溫一轉冷就開始想念彷彿白雪在口中融化的「Meltykiss」，已經連續11年都同樣請到可愛的新垣結衣出演廣告外，這次也時隔多年在乳原料和可可豆搭配上做了再升級，據說會比以往的版本來的更有濃郁感，就等粉絲們親自品嘗比較囉！

新版的頂級牛奶朱古力中選用的多明尼加共和國可可豆增量，草莓和抹茶口味朱古力搭配的則是帶著花香的厄瓜多可可豆，更能引出果味酸甜與茶香深度，每一顆都是讓人忍不住嘴角上揚的甜蜜暗號，在正式入冬前可要記得準備好整季份量才夠。

商品資訊

商品名稱：メルティーキッスプレミアムショコラ／同フルーティー濃いちご／同初摘み濃抹茶

發售日期：2021年10月26日（冬期限定）



3. BOURBON「Alfort帆船朱古力餅乾–開心果」

近期在日本掀起的開心果熱潮依舊不減，這款不只在朱古力中加了開心果泥，就連餅乾中都內含開心果粉末，淡淡的鹹味更提升了堅果女王無可取代的風味，價格平實也方便隨身攜帶，放在辦公室抽屜裡覺得累的時候就靠它轉換心情吧！

商品資訊

商品名稱：アルフォートミニチョコレートプレミアム ピスタチオ

發售日期：2021年10月5日



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4. 7-11「砂糖奶油樹–烤番薯布蕾」

只在日本7-11才買得到的砂糖奶油樹季節限定口味，把想到就不禁令人垂涎的烤番薯風味加進點心裡面，種子島安納芋粉末讓派餅更顯香酥可口，番薯搭配砂糖透著絲絲溫柔淡雅的甜味，一口牛奶一口派餅超對味，這次再沒買到說不定又要再等一年，想吃的讀者們手腳可要快唷！

商品資訊

商品名稱：セブンカフェ シュガーバターの木 スイートポテトブリュレ（3入）

販售期間：2021年10月18日～2022年3月末（預定）



5. LOTTE「Co-Trip迷你朱古力派–雙重栗子」

日本LOTTE與Co-Trip旅遊書的聯名系列商品，以迷你朱古力批帶大家重溫橫濱人氣名產「ARIAKE HARBOUR」雙重栗子蛋糕的好味道，從蛋糕體到夾餡都是滿滿濃郁的栗子風味，包裝則設計的就像導覽小書一樣可愛，非常值得買來一嘗。

商品資訊

商品名稱：ことりっぷ プチチョコパイ＜横濱ハーバー ダブルマロン＞

販售期間：2021年10月26日



快用季節美味填滿你的零食櫃

上述就是JH為大家整理出的秋冬日本零食清單，從經典口味到最新商品應有盡有，而且都是日本網友舉起大拇指認證好吃的美味，不能出國仍舊不忘為自己的零食箱補好補滿，接著只要拉條小毛毯旁邊放滿好吃的就準備好過冬囉！

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