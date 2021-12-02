銅鑼灣新開限定「神之水滴」酒吧！澀谷橫丁步道/木枡牆型格打卡

【銅鑼灣美食】 日本超人氣漫畫《神之水滴》期間限定酒吧登陸銅鑼灣！一入門口，步道設計有如港版澀谷橫丁，讓大家一秒置身東京街頭！餐廳區域分為多個主題，包括木枡牆、日系型格門簾等多個打卡位，更有售多款卡通周邊精品、工作坊和聯乘限定菜單，各位粉絲不要錯過了！



日本人氣漫畫《神之水滴》酒吧登陸銅鑼灣。（圖片來源：FB@The Time Sommelier 逸品侍）

日本人氣漫畫《神之水滴》酒吧由即日起至1月2日正式登陸銅鑼灣！全場設有多個打卡位，其中又以東京澀谷橫丁為設計藍本的步道最為吸睛，掛上日式大紅燈籠，兩旁有多個彷日本街頭小店門面及門簾、汽水販賣機等，如同置身日本街道！

場內亦有多個特色酒吧區域，讓大家一邊品嘗美酒一邊打卡！其中，《神之水滴》作者更親自打造深木色調型格風酒吧區，同時推出漫畫登場的聯乘限定酒品。另一注目酒吧區，就是來自九州佐賀車站的SAGA BAR，設有「木枡牆」作為主題佈置，並提供日本多個產地的清酒供客人品嚐。

在活動期間，場內更設有酒杯專賣區、工作坊及販賣多款卡通周邊，各位粉絲有興趣不妨去參觀一下！

時代橫丁

地址：銅鑼灣時代廣場5樓517-519號舖

活動日期：即日2022年至1月2日

營業時間：11：00-21：00（星期一至五）10：00-22：00（星期六、日及公眾假期）

