雙12優惠6大食玩買優惠｜超市/餐廳/電器/$120住酒店！最抵買1送1

【雙11優惠】食玩買6大雙12優惠一文睇清！包括超市、餐廳、酒店、電器，全部12.12優惠都好抵買！超市包括屈臣氏、百佳買一送一；Trip.com $120訂WM酒店；友和、豐澤電器最平$12起；餐廳則有大家樂，人均$6就食到大家樂早市、下午茶和晚市套餐，有超多雙12優惠，抵買抵食！

雙12優惠【1】百佳

百佳超市網店由即日起至12月12日，推出多個雙12優惠，設6大12.12主題爆買區，包括買1送1專區、指定貨品買2送1、$120優惠區、福袋、低至半價減價區等，購物優惠超豐富！

百佳雙12優惠詳情：雙12優惠｜百佳12.12必搶6大優惠！商品$3.3起/買1送1/半價再送禮

雙12優惠【2】屈臣氏

屈臣氏網店由即日起至12月16日，推出雙12優惠，設「瘋狂至抵價專區」，推出多項12.12優惠，多件精選產品低至半價，更有買1送1、第2件半價、$100有3件產品優惠。

屈臣氏雙12優惠詳情：雙12優惠｜屈臣氏優惠買一送一！低至半價 仲有$100/3件

（屈臣氏網店截圖）

雙12優惠【3】大家樂

大家樂繼上個月的雙11優惠後，再次推出「雙12早鳥日」優惠，在12月10日推出3款$12二人餐，人均$6就食到早市、下午茶和晚市套餐，好抵食！

大家樂雙12優惠詳情：大家樂雙12優惠推$12二人餐！人均$6歎老火湯小菜/超抵早餐下午茶

（大家樂圖片）

雙12優惠【4】Trip.com

Trip.com推出雙12優惠兼聖誕優惠，一連4日震撼優惠，$120起預訂到WM酒店(WM Hotel)、朗廷酒店、黃金海岸酒店、愉景灣酒店等，一共25大酒店有優惠，指定海景酒店更罕見激抵$120開售！

Trip.com雙12優惠詳情：雙12優惠｜25大酒店聖誕優惠！$120訂WM酒店/朗廷/愉景灣酒店

（圖片來源：WM Hotel）

雙12優惠【5】友和

友和YOHO於12月9日至12月12日推出雙12優惠，多款電子產品每日都有低至1折減價，精選貨品最平$12！當中包括任天堂Switch遊戲主機由$2,340減至$2,112 、Tanita智能體組成磅$1,400減至$12、電磁爐低至半價，每日00:00都會在網站開賣不少精選貨品，十分抵買。

友和YOHO雙12優惠

日期：12月9日至12月12日



雙12優惠【6】豐澤

豐澤由即日起至12月12日都有雙12優惠，每日有2件精選貨品低至47折發售，包括iPhone 12 mini 、AirPods 3等等，輸入優惠碼「DEC1212」可享減價優惠，更有超過200件貨品有25折優惠，超抵！

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豐澤雙12優惠

日期：即日起至12月12日

