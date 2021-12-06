【雙12優惠】Trip.com推出雙12優惠兼聖誕優惠，一連4日震撼優惠，包預訂WM酒店(WM Hotel)、朗廷酒店、黃金海岸酒店、愉景灣酒店等25大酒店有優惠，指定海景酒店更罕見激抵$120開售！

雙12優惠｜25大酒店聖誕優惠！$120訂WM酒店/朗廷/愉景灣酒店

這個雙12優惠兼聖誕優惠，在12月9日起一連4日推出震撼酒店優惠，一共有3大優惠，想在12月聖誕佳節或新年假期去酒店Staycation，可留意以下3大優惠：

【雙12優惠｜聖誕優惠】1. 重本必搶4大熱門酒店優惠！折後定價$120

最引人矚目的必定有在12月12日（星期日）正日開搶的$120酒店優惠。指定海景酒店將一律以定價$120開售：中午12時開售包括「WM酒店（WM Hotel）」及「香港愉景灣酒店」；下午6時開售包括「香港朗廷酒店」及「香港黃金海岸酒店」。

優惠詳情：$120搶購海景酒店

開售日期：12月12日

開售時間：

12:00pm —— WM酒店｜香港愉景灣酒店

06:00pm —— 香港朗廷酒店｜香港黃金海岸酒店



（圖片來源：WM Hotel）

【雙12優惠｜聖誕優惠】2. 25大酒店4折起開售！半島、文華東方都有份

除此之外，25大酒店更將以4折起發售，除了WM酒店（WM Hotel）、朗廷酒店等酒店外，半島酒店、文華東方酒店、四季酒店亦在優惠名單內，優惠時段長達4日，由12月9日0時起至12月12日11時59分為止。

優惠詳情：指定酒店4折起

開售日期：12月9日00:00 至 12月12日23:59

優惠酒店名單：

【1】港青酒店｜【2】雅格酒店｜【3】香港灣景國際｜【4】香港愉景灣酒店｜【5】香港黃金海岸酒店｜【6】香港皇家太平洋酒店｜【7】香港美利酒店｜【8】馬哥孛羅香港酒店｜【9】千禧新世界香港酒店｜【10】WM酒店｜【11】香港朗廷酒店｜【12】香港海景嘉福洲際酒店｜【13】香港四季酒店｜【14】香港中環石板街酒店｜【15】富豪香港酒店｜【16】香港港麗酒店｜【17】香港柏寧鉑爾曼酒店｜【18】香港城景國際｜【19】旭逸酒店‧旺角｜【20】銅鑼灣愛麗舍酒店｜【21】挪亞方舟度假酒店｜【22】香港半島酒店｜【23】香港文華東方酒店｜【24】粵海華美灣際酒店｜【25】香港逸東酒店



（圖片來源：愉景灣酒店）

【雙12優惠｜聖誕優惠】3. 12%折扣優惠券開搶！可與其他優惠疊加

以上2大酒店優惠以外，Trip.com再加碼推出12%折扣優惠券，限時於12月12日（星期日）2大時段開搶，每一輪限30個名額，有限期近4個月——至2022年3月31日，且可與其他優惠產品疊加使用。

優惠詳情：12$折扣優惠券

開搶日期：12月12日 10:00 及 14:00



（圖片來源：朗廷酒店）

【雙12優惠｜聖誕優惠】Trip.com再加碼推其他玩樂優惠

Trip.com推出雙12及聖誕限定酒店優惠，同步推出其他玩樂優惠，同樣於12月9日至12月12日期間開售，2折低至$12起。優惠內容包括酒店餐飲及自助餐服務及觀光門票，有興趣可前往官方網站查詢更多詳情。