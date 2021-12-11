豐澤推電腦trade-in回收優惠 免費送配件+購物優惠｜指定分店地址

【電腦優惠】豐澤推電腦trade-in回收優惠「手提電腦回收計劃」，將於指定分店放置「手提電腦回收箱」，市民隨時可以到門市trade-in舊手提電腦、電源線或者其他電腦配件，即可免費獲贈電腦配件，或享優惠價購買電腦配件！



豐澤推電腦trade-in舊機換新優惠 免費送配件+購物優惠｜指定分店

最近打算換電腦的朋友留意喇！豐澤與明愛電腦工場合作推出「手提電腦變身計劃」，以鼓勵環保及減少電子廢物！市民只要將舊手提電腦放到豐澤指定分店的「手提電腦回收箱」，豐澤就會轉交至工場處理消毒及重新安裝基本軟件等，繼而再捐贈予基層家庭循環使用。

（圖片來源：香港01資料庫）

除了電腦之外，現在顧客只要捐出任何滑鼠或者鍵盤，都可以9折優惠購買Microsoft（微軟）電腦配件，例如滑鼠、鍵盤、耳機、網路攝影機及揚聲器等，但是轉接器及旅行用集線器除外。

另外於豐澤購買Acer首部環保新品——Aspire Vero手提電腦，更加可以免費獲贈 Microsoft 海洋塑膠滑鼠一隻。該電腦採用了PCR 塑料 ，即是使用後的回收樹脂物料所製造，正宗又環保又可以減少廢物，想買電腦的朋友可以留意吓！

豐澤手提電腦回收計劃 詳情

優惠期：即日起至2022年1月2日

地址：指定豐澤20間分店



豐澤20間分店：

太古城分店

香港太古城中心南商場4樓418號舗



香港仔分店

香港香港仔南寧街7-11號香港仔中心1樓2號及47號



萬邦行分店

香港中環皇后大道中33號萬邦行低層地下1-2號舗



時代廣場分店

香港銅鑼灣時代廣場8樓818-821號舗及9樓914-915號舗



西九龍中心分店

九龍深水埗欽州街西九龍中心5樓501A號舗



柏麗購物大道分店

九龍彌敦道143-161號柏麗購物大道B區及C區地下G49-G50號舗

及1樓21-25號舗



惠豐中心分店

九龍彌敦道664號惠豐中心地下4-6號舗



又一城分店

九龍又一城MTR層1號舗



鑽石山分店

九龍鑽石山荷李活廣場2樓201號舗



德福廣場分店

九龍德福廣場第一期G45-51號舗



青衣城分店

新界青衣城3樓305-307A號舗



東薈城分店

香港大嶼山東涌達東路18-20號東薈城5樓502B號舗



屯門市廣場1期分店

新界屯門屯盛街1號屯門市廣場1期地下G002-G007號舗



形點II分店

新界元朗朗日路8號形點II 3樓A323-A325號舗



荃灣眾安街分店

新界荃灣眾安街57-63號周氏商業中心地下



新都會廣場分店

新界葵芳新都會廣場5樓543-545號舗



上水廣場分店

新界上水廣場4樓407號舗



大埔超級城分店

大埔超級城C區2樓564-566&570號舗



馬鞍山分店

新界馬鞍山廣場3樓364B號舗



新都城分店

新界將軍澳新都城二期 UG011-013號舗

