【九龍灣冒險樂園】九龍灣都可以玩「掟彩虹」喇！美國冒險樂園新分店最近進駐九龍灣，為了慶祝新店開張，該分店會推出5大限定優惠，包括免費夾公仔、代幣半價優惠等，比平時抵好多，優惠詳情看下文！

美國冒險樂園進駐九龍灣 5大開張優惠 代幣半價優惠+免費夾公仔

美國冒險樂園九龍灣店推出5大新開張優惠，包括憑會員卡到分店，出示已讚好「美國冒險樂園FB專頁」及有關新開張的貼文，便可以免費玩一局景品機。另外平時代幣正價為每枚$2（即2兌1），現時以正價入會成為全新會員，代幣買50個送50個，但僅限一次！

新會員優惠包括：

1）免費玩一局景品機

2）代幣買50個送50個

3）「免費遊玩景品機」

4）「超強景品機優惠」

5）送天然滅菌噴霧1枝



另外亦有其他優惠吸客！會員購買$200或$600代幣套餐，便送「免費遊玩景品機」，平時$200玩1局，$600就玩3局；會員若購買$1000代幣套餐則會送二選一「超強景品機優惠」，分別為「免費遊玩景品機」5局或「奬品1+1」贈券1張。憑贈券玩景品機或「掟彩虹」中獎時，更可以額外獲贈多一份獎品！

美國冒險樂園 新店詳情

地址：九龍灣淘大商場3期1樓F205-208

優惠期：即日至2022年1月16日

備註：優惠只適用於九龍灣淘大商場店

