Kakao Friends陶瓷煲登陸便利店 橙Ryan/粉紅Apeach 電陶爐都用得

Kakao Friends粉絲召集！全新Kakao Friends陶瓷煲登陸香港，將於便利店正式發售。到時候粉絲們可以買到鮮艷橙Ryan及少女粉Apeach兩大款式陶瓷煲，定價$139！另外同期發售英國王室認證瓷器、法國製造名牌靈巧疊疊鑊！

Kakao Friends陶瓷煲便利店有售 橙Ryan/粉紅Apeach 電陶爐都用得

中意在家中煮飯仔，又屬Kakao Friends的粉絲，那就絕對不可以錯過最近新推出的Kakao Friends陶瓷煲。香港便利店7-Eleven的7仔預購站最近推出9款新商品，其中就包括有全新Kakao Friends陶瓷煲，每件$139，兩款顏色分別又鮮艷橙Ryan及少女粉Apeach。

Kakao Friends陶瓷煲容量有1公升，適用於明火煮食，亦適合電陶爐、焗爐及微波爐使用，十分方便。

Kakao Friends陶瓷煲外，今期7仔預購站亦引入了Royal Doulton London 1815多套餐具套裝，包括有碗盤套裝、餐碗套裝、深盤套裝及英倫午茶輕食套裝，價格由$159起。該品牌以英國王室認證自居，精緻瓷器深受用家喜愛。

亦有Tefal靈巧疊疊鑊套裝及廚具套裝，以及微辣大牌檔袖珍版套裝，亦同樣以預購價發售，有興趣可前往7仔預購站網站查詢商品及預購詳情。