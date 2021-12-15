4間飲品店限時茶飲優惠！吉龍糖人均$12/杯、有間一連30日免費派

【飲食優惠】香港4間茶飲店推出限時優惠！包括在銅鑼灣開新分店的圓貝、主打黑糖系列的吉龍糖及Kiki茶等，其中一間更會連續30日免費派發100杯飲品，部分更有低至7折優惠，即睇茶飲店減價優惠推介！



🍹茶飲店限時優惠【1】圓貝——一連30日免費派30,000杯🥛

主打健康茶飲的「圓貝」為慶祝銅鑼灣新分店開張，將會由12月19日起，一連30日每日免費派100杯茶飲！凡前往銅鑼灣分店並即埸登記成為會員，即可免費獲贈精選茶飲1杯。款式包括：黑蜜香芋奶、鴛鴦2.0、圓貝茉奶茶、姜粉烏龍，數量有限，送完即止。

同時推出3款全新冬日限定茶飲，包括圓貝姜撞奶、姜粉烏龍及金瓜姜黃奶。

圓貝 銅鑼灣店

地址：銅鑼灣景隆街2號地下D號舖

日期：2021年12月19日下午3時起

營業時間： 星期一至五 11：00-22：00；星期六及日 11：00-23：00



🍹茶飲店限時優惠【2】吉龍糖——低至7折/第2杯$6/優惠價加購人氣小食🥛

台灣過江龍茶飲店「吉龍糖」主打黑糖系列茶飲，最近太古城分店推出3大冬日限時優惠！由即日起至12月31日，星期一至日都有不同優惠。凡於星期一至五惠顧滿$100即享9折、買滿$200即享8折、買滿$300更即可享7折優惠。

由即日起至12月31日，凡於星期六及日惠顧任何正價茶飲，可以優惠價$6買第2杯同款茶飲，人均最平$12/杯起！

另外，12月任何日子前往太古城分店惠顧正價茶飲，即可以半價加購吉龍糖人氣小食——黑糖珍珠厚奶口味爆米花（原價$26）一份。

香港吉龍糖黑糖茶飲專賣店

地址：太古城中心誠品生活L110C號舖

日期：由即日起至12月31日

營業時間：10：30-21：00



🍹茶飲店限時優惠【3】Kiki茶——74折+買4送1🥛

台灣品牌KiKi麵旗下茶飲品牌KiKi茶，推出以優惠價74折購買現金券，在購買日後90日內可以兌換任何$38或以下的飲品，更有買4送1的優惠！

K11 MUSEA分店更推出小食茶飲限定優惠，除了可以用8折購買餐飲套餐包小食、主食及飲品各1份，可再用優惠價升級至各式KiKi茶特飲，星期一至五堂食適用！

小食共有3款選擇，主食共有7款選擇，飲品可選古早冬瓜茶、白桃烏龍或加$18轉飲KiKi茶特飲。（圖片來源：Klook）

KiKi茶

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea 4樓406號舖（餐飲套餐只適用於此分店）； 中環港景街1號國際金融中心2樓2017號舖

使用日期：購買日後起計90日內

訂購網站：Klook



🍹茶飲店限時優惠【4】春陽茶事——低至88折🥛

春陽茶事分別在中環及銅鑼灣設有分店，最近推出茶飲優惠券，可以88折購買$40現金券。購買優惠劵後180日內，可以兌換任何$40或以下的飲品。如總額高於優惠劵價值，則需補差價。

春陽茶事

地址：銅鑼灣謝斐道520號渣菲大廈地下A舖

使用日期：購買日後起計180日內

訂購網站：Klook

