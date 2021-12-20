聖誕好去處｜手捏陶瓷清酒樽掛住你衣架　手製窩心禮物4大工作坊

情侶間想保持甜蜜關係，溝通固然重要，也可不時向對方表達心意。聖誕節尚有不足一星期，不妨趁這個普天同慶的日子，親手製作一份小禮物，為摯愛送上一份驚喜。現透過「01空間」報名指定工作坊，更可享最多$200折上折優惠。



手捏陶瓷清酒樽套裝 小巧精緻獨一無二

壽司刺身之外，清酒可說是最能代表日本的飲食文化，而盛載清酒的陶瓷更可成為一件精緻的藝術品。因疫情關係雖未能到日本旅遊，但亦可在香港製作充滿藝術氣息的手捏陶瓷清酒套裝。兩小時的工作坊，參加者可了解到陶瓷的基本知識，導師更會教授手捏和拉坯的技巧，協助學員製作獨一無二的清酒套裝。每位參加者會完成一件清酒樽及兩個清酒小杯。由即日起12月31日，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠。**詳情即上「01空間」了解更多及報名**

按圖看「手捏陶瓷清酒套裝工作坊」裝成品：

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手捏陶瓷清酒套裝工作坊



「01空間」優惠價：$1,180/人

*可以2人同行參與製作1樽2小杯

*由即日起12月31日，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠



木衣架工作坊 最記「掛」是你

熱戀中的情侶，難免時時刻刻都會記掛著對方，彼此不妨將這份心意展現出來。參加「最掛係你．木衣架工作坊」的學員按心意從5款衣架及4種字體中選取最合適的，然後自訂心儀英文字句，工作室會預先以激光把衣架外形精準切割出來，然後參加者需進行併合、打磨、上色等後期工序。由即日起至12月31日，於報名時輸入「XMAS2021」，即可享$50折上折優惠。**立即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「最掛係你．木衣架工作坊」製成品：

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最掛係你．木衣架工作坊



「01空間」優惠價：$290/人

*由即日起至12月31日，於報名時輸入「XMAS2021」，即可享$50折上折優惠



押花首飾盒工作坊 把美麗變作永恒

不少女生都喜歡收花，不過一般鮮花的保鮮期短，因此愈來愈多女生喜歡選用押花，以製作不同小工具。押花首飾盒工作坊的參加者可自由挑選喜愛的花材，設計獨一無二的押花首飾盒工作坊，而所有花材都由真花製作而成，令首飾盒更為奪目吸引。由即日起至12月31日，於報名時輸入「XMAS2021」，即可享$50折上折優惠。**立即上「01空間」報名及了解更多**

按圖看「押花首飾盒工作坊」製成品：

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「01空間」優惠價：$324

*完成付款後，最少預留3個工作天預約上堂時間

*由即日起至12月31日，於報名時輸入「XMAS2021」，即可享$50折上折優惠



同場加映：木馬搖搖椅 可愛小玩意

家長可有想過，為小朋友親手製作一件玩具，而木馬搖搖椅是每個孩子小時候都有玩過的小玩意。木馬搖搖椅工作坊的導師會教授參加者由原木組件打磨及拼接開始，逐步組裝，再用專用木染料上色，打造成一張安全可愛獨一無二的搖搖椅。由即日起至12月31日，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠。**詳情即上「01空間」了解更多及報名**

按圖看「木馬搖搖椅 工作坊」及製成品：

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木馬搖搖椅 工作坊



「01空間」優惠價：$1,512

*由即日起至12月31日，於報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即可享$200折上折優惠

