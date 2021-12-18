【香港露營】最近有港女露營用完3次帳篷，向商家提出要退貨換新帳篷，惟退貨不果，被商家直接拒絕。她轉而網上轉售，但遭網民斥責暗諷「好識玩」，繼而留言反擊「你吹咩」，與網民展開一場「隔空罵戰」。



港女露營帳篷用3次想退貨 退唔到想轉售被網民鬧！事主：你吹咩

早前有港人於Facebook「香港人露營分享谷」群組分享，自己於露營運動用品店迪卡儂（Decathlon）購買了一個3人露營帳篷，使用過3次後想退貨換新帳篷，但最終無法退貨，於是想低價轉讓予網民。惟貼文一出，沒有買家被吸引，反而引來網友們留言斥責，掀起一場留言大混戰！

（圖片來源：Decathlon）

不少網民對於事主使用過露營帳篷3次，卻仍然有退貨念頭大感不滿，斥其「心地就真係衰」，亦有網民揶揄「去露營點垃圾堆執下有冇得退先」，更有人戲稱事主「識玩」！看到多方留言，事主亦都不甘示弱，駁斥迪卡儂會員確實有退貨服務，更回應「你吹咩」態度囂張，及後更與網民唇槍舌劍，但目前貼文已遭刪除。

事主於貼文同時附上帳篷的官方圖片，該款帳篷為迪卡儂MH100的3人露營帳篷，售價顯示為$399，目前官網已經售罄。根據迪卡儂官方網站，會員雖然可享退貨服務，但迪卡儂仍有絕對酌情權。雖然事主做法未獲大部分網民認同，不過都有部分網民表示轉售出去總好過扔掉！

（圖片來源：Decathlon）