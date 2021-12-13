蒲台島露營驚現垃圾堆 內衣褲、爛帳篷遍地！網民:多得依班人唔少

有港人前往蒲台島郊遊露營，發現遍地露營垃圾，帳篷營幕等露營裝備，以致食物包裝及殘渣、內衣褲等個人用品，被隨意攤放在郊外並離去。相關畫面被港人攝下放上網，成為一陣網絡熱話。

蒲台島郊遊大量露營垃圾湧現！食物包裝、內衣褲遍地場面好震驚

近年香港掀起露營熱潮，不少行山初哥都喜歡約三五知己去野外露營，惟不少港人露營後未有清理自行帶來的垃圾，造成的郊外污染問題日益嚴重。專頁「大便妹，學環保。」在社交媒體上分享近日前往蒲台島郊遊的片段，遍地垃圾的畫面震撼不少網民。

（圖片來源：大便妹，學環保。）

相關圖片可見，有露營人士將帳篷營幕等露營裝備、食物包裝及殘渣、水樽及酒瓶、內衣褲等個人用品遺棄在郊外，垃圾數量足以堆成小山丘。

（圖片來源：大便妹，學環保。）

專頁「大便妹，學環保。」在貼文中表示自己與同行者已盡能力清理相片中垃圾，推測，港人將垃圾隨意放置在郊外有兩大原因：有人惡意丟棄，隨後其他露營人士「有樣學樣」；或露營人士將垃圾包裹好並遺棄在指定區域，在政府部門清理前，被尋找食物的野生動物咬破。

（圖片來源：大便妹，學環保。）

她評擊前者，認為惡意丟棄行為無法原諒，直斥對方「行為惡劣」、「沒資格露營」；再指後者應該要了解大部份人造垃圾都沒辦法自然分解，因此前往露營的港人應該養成「自己垃圾自己帶回市區丟棄」的習慣。

她又提及：「在郊外把垃圾帶到市區才丟棄是因為市區處理垃圾的頻率比較密，垃圾能快速被運到垃圾站再去堆填區，減少垃圾意外落入環境及海洋的機會。」

（圖片來源：大便妹，學環保。）

她在文末呼籲港人，在享受大自然同時要學會尊重及珍惜，減少把垃圾帶到郊區，必要情況亦要把垃圾帶離郊區，有意識地分類回收垃圾，保護大自然環境，並提醒「一個香港只有一個大自然，玩爛了就沒有了，一起好好珍惜吧」。

（圖片來源：大便妹，學環保。）

網民普遍感到相當震撼，留言稱相片中好多被遺棄的露營裝備均可以重用，認為拋棄者好浪分嗎，諷刺稱「睇嚟可以乜都唔使帶，就咁執都執到一套過夜裝備出嚟」，感嘆「香港有一堆人去露營只係為打卡」、「香港既露營文化真係多得呢班人唔少」。