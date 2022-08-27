位於赤柱大街轉角位的地標黃屋西餐廳，日前經保育翻新後重開，轉為一間多國菜餐廳，設有大量戶外座位，可以欣賞到赤柱超靚海景，風景一流！餐廳主打歐亞多國菜，重開後菜單新增和牛漢堡、英式三層架下午茶、巨型海鮮拼盤等菜式，賣相精緻，假日想去打卡的朋友不妨一試喇！

赤柱黃屋靚景多國菜餐廳！黃色外牆打卡 露台位歎下午茶/海鮮拼盤

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多國菜餐廳「Beesy Bay」進駐赤柱黃屋，繼續保留招牌黃色外牆，餐廳翻新後以歐陸度假風為設計主調，設有戶外座位，可以飽覽赤柱海景，店內還不時播放輕快的音樂，令人感覺輕鬆寫意！

餐廳重開後，菜單新增和牛漢堡、英式三層架下午茶、巨型海鮮拼盤、健康沙律等菜式。當中必試海鮮拼盤（$588），有大蝦、帶子、三文魚扒、炸魷魚圈和大大隻龍蝦，並有清新沙律做配菜，份量十足！

此外，餐廳最近亦新推出一系列健康清新的早午餐菜式，包括醒神鮮果盤（$108）及牛油果蓉配沙律蛋（$158）等；另外亦新推出三層架雙人下午茶套餐（$368），是打卡必點的菜式，想一邊吹海風一邊歎美食的朋友不妨一試喇！

赤柱大街88號的這棟建築物擁有近70年歷史，是香港三級歷史建築，多年來因藍色外牆而被稱為「赤柱藍屋」，後來更因電影《星月童話》在此取景而聲名大噪。直至2000年，The Boathouse進駐赤柱黃屋，主打地道美味的歐陸菜，吸引不少本地和海外遊客慕名前往。

後來餐廳於2015年突然將藍色外牆塗成鮮黃色，令「藍屋」從此變成「黃屋」，惟餐廳於2020年宣布結業，令不少港人大感可惜。近年，ViuTV人氣劇集《大叔的愛》亦曾於此地取景，再度成為粉絲們必到的打卡朝聖地！

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赤柱美食｜Beesy Bay

地址: 赤柱赤柱大街86-88號

電話：6053 0809

營業時間：星期一至日11:00-22:00

