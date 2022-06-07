Bakehouse赤柱新店將開幕 第5間分店！海傍歎招牌牛角包+酸種蛋撻
【Bakehouse赤柱】人氣麵包店Bakehouse又迎來好消息！在港島連開多間分店的Bakehouse，最近宣布殺入赤柱開設第5間分店，並將於6月正式開幕，以後就可以在海傍歎招牌牛角包、酸種蛋撻或其他烘焙麵包喇！
Bakehouse赤柱新店將開幕 第5間分店！海傍歎招牌牛角包+酸種蛋撻
人氣麵包店Bakehouse繼早前宣布在銅鑼灣開新店，且尚未開幕之際，Bakehouse又再宣布進駐赤柱開第5間分店，令不少麵包迷大感驚喜！Bakehouse由前四季酒店糕點總廚Grégoire Michaud主理，近年接二連三先後於灣仔、中環、尖沙咀及銅鑼灣開店，是此殺入赤柱市場，大家日後入赤柱又有口福！
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今次Bakehouse宣布赤柱分店選址赤柱市場街，並預定於下周（6月18日）開幕，是首間位於海傍的分店，相信會繼續吸引不少麵包控前往！早前赤柱分店見已封上圍板，店舖面積不大，需要穿過大街小巷才能抵達，別具異國風情，買完麵包更可以到周邊閑逛，或者前往赤柱海傍或海灘品嚐。
Bakehouse至今開業4年，主打多款手工麵包及烘焙糕點，其中以招牌牛角包、酸種蛋撻等最為受歡迎，多間分店經常都出現「大排長龍」的盛景，不時更有分店限定產品；至於麵包迷期待已久的銅鑼灣店尚未開幕，大家記得密切留意喇！
Bakehouse 詳情
Bakehouse 赤柱店
地址：赤柱赤柱市場道116號地下
開幕日期：2022年6月18日
試業時間：8:00 - 18:00 （逢星期一休息）
Bakehouse銅鑼灣新店
地址：銅鑼灣啟超道16號地舖
開幕日期：待公布
Bakehouse 尖沙咀店
地址：尖沙咀漢口道44號地舖
營業時間：8:00 - 21:00
Bakehouse 灣仔店
地址：灣仔大王東街14號地舖
營業時間：8:00 - 18:00
Bakehouse 中環店
地址：中環士丹頓街5號地下
營業時間：8:00 - 21:00