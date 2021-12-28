便利店推7款動漫精品！超靚百變小櫻麻雀/Pokémon口罩/EVA收納箱

【便利店精品】百變小櫻迷、EVA迷和Pokémon迷注意！7-Eleven便利店推出多款全新人氣動漫周邊精品，包括百變小櫻麻雀套裝、基路仔毛毯、新世紀福音戰士收納儲物箱及Pokemon和風口罩等，一共7款實用又有收藏價值的精品，各位Fans是時候準備入手！



便利店推7款動漫精品！超靚百變小櫻麻雀/Pokemon口罩/EVA收納箱

百變小櫻系列精品 超可愛小櫻麻雀套裝

百變小櫻一向都是不少人的童年回憶，今期7-Eleven便利店推出3款百變小櫻系列精品，包括節日聚會必備小櫻麻雀套裝（預購價：$888），麻雀更用上小櫻日系背包裝放，少女心爆棚；基路仔毛毯連收納袋（預購價：$238），適合天氣轉冷時使用，放入收納袋更可變成咕𠱸；還有極具收藏價值的基路仔木雕公仔（預購價：$1,399）！

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新世紀福音戰士初號機 家居收納系列

年末整理家居，收納怎可以缺少儲物箱？人氣動漫Evangelion新世紀福音戰士色可疊存儲物箱，有初號機紫色及 NERV 總部黑色（預購價：$250），型格又實用！

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Pokémon 和風繪系列口罩

本地卡通口罩品牌H-PLUS聯乘Pokémon推出成人口罩，共有5款人氣角色登場，包括比卡超、伊貝、耿鬼、噴火龍及炎兔兒，配上和風圖案，款式簡約容易襯衫！配備 ASTM Level 3 及BFE+PFE+VFE > 99%超高防規格。

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人氣動漫周邊精品 預購詳情

地點：全線7-11門店

預購日期：2021年12月29日早上7時起至2022年1月11日

取貨日期：（百變小櫻精品）2022年1月25日至1月31日；（Evangelion精品及Pokémon和風繪系列成人口罩）2022年1月18日至1月24日

備註：價錢或有變動，一切以店舖售價為準。

