【免費搭電車日】電影《梅艷芳》上映兩個多月以來，吸引不少香港市民入場觀看梅艷芳的傳奇一生。電影公司為答謝港人支持，宣布在12月尾紀念梅艷芳逝世18周年，包起全線電車，並請全港市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給大家的禮物。



（電影《梅艷芳》劇照）

免費搭電車日！12月尾全港免費電車日 附港島一日遊/好去處推介

為感謝全香港市民對《梅艷芳》和梅姐的支持，電影公司將於12月30日，包起全線電車，全港市民可以全日免費搭電車。當天下午，電影《梅艷芳》女主角王丹妮及導演梁樂民亦會現身，在極具香港特色的電車向市民道謝。

（圖片來源：梅艷芳 ANITA 電影 Facebook）

香港電車路線涵蓋香港島大部分地區，東至筲箕灣、西至堅尼地城，大家可以趁機會走訪港島各處，發掘更多香港的特色景點。

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