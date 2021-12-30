新年好去處｜酒店自助餐$330任食即開生蠔　$268試勻8種限量啤酒

送舊迎新，為慶祝新一年的到來，不少餐廳推出各種不同優惠，讓大家好好享受一頓豐盛的美食，犒賞自己一年來的辛勞，再計劃來年的工作。若喜歡品嚐各國美食，自助餐必然是最佳選擇！如鍾情「一盅兩件」的，則可選擇邊賞古蹟邊嘆中式點心。但食物還不及杯中物吸引？喜歡啤酒的你也不可錯過以下的介紹！



酒店自助餐 和牛鴨肝盛宴任食即開生蠔

自助餐提供各式各樣的多國美食，最適合一大班親朋好友歡聚，可以一次過滿足不同人的喜好。Harbour Grand Café咖啡廳推出一系列環球美食佳餚。在80呎的自助餐桌上放滿海鮮、即開生蠔及多款壽司及 逾40款熱盤及沙律，還有以優質和牛及鴨肝入饌的「和牛x鴨肝盛宴」自助晚餐，包括和牛壽司、照燒和牛柳粒、鴨肝慕絲煙燻進鴨胸麵包卷及鴨胸肉鴨肝炒飯等。一年伊始，有什麼比一道又一道美食作序更大滿足！**立即進入「01空間」訂購及了解更多**

按圖看「Harbour Grand Café 咖啡廳自助餐」詳情：

Harbour Grand Café 咖啡廳自助餐優惠｜港島海逸君綽酒店



環球美食自助午餐

成人：$330起

兒童：$228起



「和牛x鴨肝盛宴」自助晚餐

成人：$568起

兒童：$381起



大館茶藝館 品茶賞古蹟嚐特色點心

「飲茶」是不少市民每天的習慣，但在充滿歐陸風情的大館中，喝一口傳統中國茶，和品嚐最地道的點心，感覺又是如何？中環大館茶藝館推出樂茶軒二人午膳套餐，讓市民可以一邊欣賞法定古蹟，一邊享用數十款特色素點心。此外，茶藝館更推出茶啤，它是以茶混合酒配製的獨特產品，款款味道不同，適合愛茶又愛酒的市民。**立即進入「01空間」訂購及了解更多**

按圖看中環大館樂茶軒二人午膳套餐｜中環大館茶藝館的精美點心：

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樂茶軒二人午膳套餐



午膳套餐：$258（原價：$318）

用餐時段：11:00 - 14:30



門神啤酒廠導賞 一次過品嚐8款限量啤酒送開瓶器

香港酒廠近年相繼成立，除了令港人可以一嚐「港產酒」的滋味外，更可參觀酒廠的運作，了解酒的生產過程。繼早前的參觀氈酒廠之後，門神啤酒廠亦推出導賞團，由釀酒師或資深員工帶領市民介紹香港本地精釀啤酒製作過程，及創立「門神啤酒」的品牌故事。參觀酒廠又豈可不品嚐酒廠的「新鮮製造」呢？參觀者最後更可一次過品嚐8款定期及限量釀造的啤酒，試盡不同味道，可能令你一試愛上。**立即進入「01空間」訂購及了解更多**

按圖看「門神啤酒廠導賞」詳情：

門神啤酒廠導賞



「01空間」限時優惠：$268/位

*免費獲贈「門神環保布袋」或「門神開瓶器」一個

