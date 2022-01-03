【尖沙咀美食】尖沙咀中菜餐廳最近推出午市點心放題優惠，平均每人僅需$90，可以任食逾40款點心及小食，其中包括燒賣皇、蝦餃、瑤柱蘿蔔糕、桂花糕、木瓜凍等，全部均由經驗名廚精心炮製，大家想用抵價飲茶歎點心，就要留意內文詳情喇！



尖沙咀點心放題優惠人均$90 任食燒賣/蝦餃等逾40款點心小食

新一年開始，又是時候與親朋戚友去「飲個靚茶」！位於尖沙咀的中菜餐廳盈翠軒推出午市點心放題優惠，任食超過40款點心及小食，包括有必點的燒賣皇、蝦餃，亦有瑤柱煎蘿蔔糕、桂花椰汁糕、夏威夷木瓜凍等，各款點心用料上乘，由名廚精心炮製，認真抵食！

由即日起至2022年1月15日，只要於指定網站預購有關優惠，即可以$90（原價$138）於餐廳享用90分鐘的點心午市放題，但最少要2人同行，其他菜單更包括鮮蝦菜蒸苗餃、醬皇蒸金錢肚、懷舊燒腩卷等傳統點心；亦有桶子油雞、潮蓮燒鵝等燒味。

（圖片來源：KKDAY、盈翠軒）

盈翠軒主打矜貴的粵式佳餚如蟹肉燕窩羮、百花煎釀龍䠢扒、黑松露野菌釀竹笙及翡翠花膠杞子等，食材用料上乘，並由經驗豐富的廚師主理，喜愛吃點心的朋友記得把握機會！

（圖片來源：KKDAY、盈翠軒）

盈翠軒 優惠詳情

供應日期：即日起至2022年1月15日

供應時段：10:00 - 16:00（星期一至日，限時 90 分鐘）

地址：尖沙咀廣東道33號中港城第五座平台樓層1-3號舖

營業時間：10:00 - 22:30 （星期一至日）

電話：3709 2288

WhatsApp：5487 1632

優惠預訂：詳情可到KKday官網查閱（購買後需1日前致電餐廳確認）

