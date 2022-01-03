【長沙灣美食】長沙灣有新餐廳開業，門面裝修好文青，日系風格設計感覺純淨舒適。至於菜單方面相當驚人，大賣港式情懷，推出新店限定手撕雞牛角包、腩叉牛角包以及「手撕雞x腩叉主題」全日早餐（All Day Breakfast），擺盤打卡靚之餘，似乎好對喜歡嚐鮮朋友的胃口！

長沙灣美食｜日系Cafe賣港式情懷 必試手撕雞牛角包+腩叉全日早餐

本地餐廳「炯記餐室」正式落戶長沙灣，開設全新分店！作為本地餐廳冰室，今次新店大玩日系文青風格，運用白色及淺木色系作主色，再增添窗台及屏風等設計元素，塑造出日系純淨舒適的感覺，更融合中西文化，大玩港式情懷，推出新店限定牛角包及全日早餐（All Day Breakfast），相當有特色！

最有港式情懷不可錯過腩叉牛角包（$36），外層口感鬆脆，餡料採用炯記招牌腩叉，配搭獨家調配叉燒醬，入口濃郁多汁，別具風味；手撕雞牛角包（$33）融入「炯記名物」秘製鹽焗手撕雞的特色，重新改良創作而成，手撕雞可自選演鹽焗或麻辣口味，配搭秘制沙律醬，將港式情懷發揮得淋灕盡致。

想食得更加豐盛，可選全新「手撕雞x腩叉主題」全日早餐（All Day Breakfast）（$98）。在近年大熱、包羅萬有的全日早餐上大搞新意思，將漢堡、煙肉換成手撕雞及銷魂腩叉，讓港式情懷上增添一份新意。

（圖片來源：炯記餐室）

炯記餐室新店雖然玩文青日系Cafe風格，不過招牌撈麵系列、手撕雞系列、醬皇豬手等多款招牌菜式將會依例登場。

炯記餐室新店開張期間，將會推出新店開張優惠。外賣享用全新推出手撕雞牛角包系列，可享第二件半價優惠。

炯記餐室(長沙灣)

地址：長沙灣元州街303號元州商場G07號鋪

電話：3565 5488

營業時間：星期一至日 07:30-21:30

