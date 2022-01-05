觀塘海濱新開正宗意式餐廳 多款手工Pizza！巴馬火腿/黑松露蘑菇

【觀塘美食】觀塘海濱最近新開一間正宗意大利餐廳，主打多款手工即搓即製Pizza ，其中包括巴馬火腿、黑松露蘑菇、瑪格麗特等多款口味，同時提供手工意粉及特色甜品，愛吃意大利菜的朋友們不容錯過！



觀塘海濱新開正宗意大利餐廳 多款手工Pizza！ 巴馬火腿/黑松露蘑菇/瑪格麗特

觀塘又有新餐廳進駐喇！觀塘海濱最近新開一間意大利餐廳MANO，主打手工即製Pizza及意粉，其中有多款美味Pizza，包括巴馬火腿、黑松露蘑菇、瑪格麗特、卡邦尼等近10款口味，單購價錢介乎$128至$168，賣相吸引之餘，材料份量亦十足！

除了Pizza，手工製意粉及Risotto意大利飯固然必不可少！餐廳提供多款意粉例如蕃茄肉醬意粉、青口扁意粉、卡邦尼意粉、芝士肉醬千層麵等，並有多種甜品包括Tiramisu、朱古力慕斯、榛子醬棉花糖香蕉Pizza等，滿足顧客飯後甜點的需要。

餐廳環境開揚，配有超光猛玻璃位置，時尚感及空間感十足，顧客可以在此舒適用餐。同時更特設薄餅工作坊，在廚師指導下，自己製作適合個人口味的Pizza，經過觀塘的朋友們不妨一試！

MANO 餐廳詳情

地址：觀塘海濱道77號海濱匯1樓4號舖

營業時間：12:00 - 22:00 （星期一至日）

電話：2897 6168

