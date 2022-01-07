賀年禮盒優惠｜蝴蝶酥曲奇港人最愛酥餅　角落生物曲奇7折+手挽袋

每逢農曆新年，不少人都會選購賀年禮盒送贈親友，若嫌中式年糕蘿蔔糕太悶，不如試試近年港人大愛的蝴蝶酥和爆餡手工蛋卷，今次精選幾款賀年禮盒酥餅不只「睇得又食得」，Hello Kitty、角落生物包裝更可愛又實用，大人小朋友都like！



角落小夥伴曲奇禮盒

軟萌的角落小夥伴陪你過新年！東海堂與日本San-X 再度合作，推出「角落小夥伴曲奇禮盒」，角落小夥伴化身萌兔，藏身在不可思議的兔兔庭園，光是看到粉嫩畫風的包裝就忍不住入手！

按圖看東海堂「角落小夥伴曲奇禮盒」：

禮盒內包含共16件牛油曲奇和提子燕麥曲奇，購買附送角落小夥伴Tote Bag，由即日起到1月26日用滙豐信用卡簽帳享7折優惠，低至$139.3便買到角落小夥伴曲奇禮盒連手挽袋。

經典Sanrio一口酥

Sanrio卡通角色永恆不敗，今個新年美心推出Sanrio characters一口甜心酥禮盒和Hello Kitty一口杏仁酥禮盒，分別在六角禮罐畫上經典Sanrio角色和Hello Kitty，鐵罐還可用作收納罐，美觀又實用！內裡分別附有16件一口甜心酥（蝴蝶酥）和12件一口杏仁酥，獨立包裝方便衞生。

按圖看美心「Sanrio characters一口甜心酥禮盒」、「Hello Kitty一口杏仁酥禮盒」：

爆餡花生醬手工蛋卷

蛋卷食得多，不如今年送奢華感滿滿的爆餡手工蛋卷吧！美心推出花生醬手工蛋卷禮盒，以醇厚花生醬製成內餡，與蛋卷形成1:1比例，吃下去每啖都是濃郁花生香大滿足，每條蛋卷均是人手製作，不加防腐劑、香精色素，最適合送給喜愛蛋卷的人！

蜂蜜土鳳梨酥

台灣名物鳳梨酥在香港捲起熱潮，美心推出全新蜂蜜味土鳳梨酥，用上果肉含量超過85%的台南鳳梨醬，加入德國100%天然花蜜，帶出清新酸甜的口感；有別於一般磚頭狀鳳梨酥，這款蜂蜜土鳳梨酥以六角蜂巢狀呈現，別樹一格！

美心蜂蜜味土鳳梨酥 滙豐優惠價$119（原價$170）（美心）

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