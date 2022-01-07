Lady M推出全新口味紫薯千層蛋糕，味道濃郁、入口啖啖紫薯味！另外更有曾經在社交媒體爆紅的威士忌黑朱古力慕絲蛋糕，兩款蛋糕新登場，定價低至$72！

Lady M新推冬日限定紫薯千層蛋糕 另重推爆紅口味蛋糕低至$72

Lady M推出全新口味紫薯千層蛋糕，選用產自台灣的紫薯、紫地瓜，雙色內餡香甜綿密、輕盈細緻，均勻地塗抹在紫地瓜風味的班戟皮，面層再舖上紫地瓜奶酥，每一口都品嘗到紫薯、紫地瓜的甜蜜風味，紫薯控絕對不可以錯過！

另外曾經大熱的威士忌黑朱古力慕絲蛋糕再次載譽歸來，選用The Macallan Double Cask 12年威士忌製作，帶有蜂蜜、柑橘和生薑的風味；黑朱古力鏡面上以乾橙片作點綴，入面蘊藏黑朱古力威士忌慕絲、威士忌橙皮啫喱、牛奶朱古力威士忌慕絲，以朱古力海綿蛋糕及黑朱古力脆片作為基礎，味道層次好豐富！

紫薯千層蛋糕及威士忌黑朱古力慕絲蛋糕將會在1月14日起，在全線香港及澳門分店供應件裝，並在1月17日開放網上原個蛋糕預訂，有興趣就萬勿錯過喇！

紫薯千層蛋糕

件裝：香港 – 港幣 $78

原個蛋糕：香港 – 港幣 $510 (6 吋) / 港幣 $780 (9 吋)



威士忌黑朱古力慕絲蛋糕

件裝：香港 – 港幣 $72 | 澳門 – MOP 78

原個蛋糕：香港 – 港幣 $720 (9 吋)

