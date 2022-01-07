【換新鈔2022】渣打、中銀、滙豐將開放換新鈔！三大銀行將於2022年1月中旬開始提供新鈔及迎新鈔兌換服務，並率先公布兌換安排。一文看清三大銀行新鈔兌換日期、時間及安排詳情、網上預約服務、電子利市功能等等。想透過網上預約率先換新鈔，就要留意開放日期及時間喇！

換新鈔2022｜渣打/中銀/滙豐銀行換新鈔 兌換日期/時間/安排詳情

臨近農曆新年，渣打銀行（香港）、香港上海滙豐銀行和中國銀行（香港）將於2022年1月中旬開始提供換新鈔及「迎新鈔」（即雖舊仍簇新的鈔票）兌換服務，並公布兌換日期、時間及詳情。為免因換新鈔而令人群聚集，各銀行都有採取不同人流管制措施，包括網上預約、電子利市等服務如下。

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【換新鈔2022】渣打銀行兌換新鈔安排

渣打銀行公布新年換新鈔安排。渣打銀行將於2022年1月13日至31日，提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。

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渣打銀行兌換新鈔安排【1】分行兌換新鈔服務安排

渣打全線分行首3天將提早營業時間至早上8時。為了縮短輪候時間，在上午8時至9時期間，分行櫃位將專門用作兌換新鈔，同時實施人流管理及派籌，減少排隊輪候的機會。

渣打銀行兌換新鈔安排【2】渣打兌換新鈔數量限制

每人最多可兌換新鈔十元50張、廿元100張、五十元、一百元及五百元各20張，及一千元新鈔10張，迎新鈔則沒有兌換數量限制。數量因應分行區域需求而定，額滿即止。

渣打銀行兌換新鈔安排【3】可於網上預訂新鈔服務

為免人群聚集，在1月8日上午9時開始，至1月29日，大家可使用在渣打銀行的網上系統預訂新鈔，預訂後到分行於指定時段領取新鈔時，可獲贈新春精美口罩套一個。

渣打銀行兌換新鈔安排【4】渣打推電子利市服務

渣打建議客戶以渣打轉數快 （SC Pay）服務向親友派發 E-利市，由 1月15日起，渣打SC Pay更推出全新利物浦「紅」運當頭球星貼圖及虎年賀歲卡通貼圖，可使用貼圖送上祝福。

【換新鈔2022】滙豐銀行兌換新鈔安排

渣打銀行將由1月13日至31日，提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，並推出特別措施減少排隊輪候時間。

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滙豐銀行兌換新鈔安排【1】分行兌換新鈔服務安排

滙豐全線分行會於1月13日至15日，將提早營業時間至早上8時。滙豐銀行將實施派籌，可在早上前往分行即場領取籌，於同日指定時間到該分行兌換新鈔，減少輪候時。同時分行會設有特快櫃枱，為持有有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。滙豐尚玉及滙豐卓越理財客戶可聯絡客戶經理預留新鈔，以便於所選擇的時間及分行領取。

至於迎新鈔，大家不用領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換。

滙豐銀行兌換新鈔安排【2】可於網上預訂新鈔服務

大家可於1月8日起經流動理財或滙豐網站，預約在1月13日至31日期間的兌換新鈔服務，可兌換總值3,000元的新鈔套裝，當中包括100張20元新鈔及20張50元新鈔。

滙豐銀行兌換新鈔安排【3】滙豐銀行推電子利市

滙豐銀行推出動畫電子利市，大家經滙豐香港流動理財應用程式，揀選動畫利市及祝福語後，就可派發電子利市，亦可以自訂金額。

【換新鈔2022】中國銀行兌換新鈔安排

中國銀行將由1月13日提供兌換新鈔、迎新鈔服務，亦會提早營業，專門提供兌換新鈔服務，亦可提早在手機銀行預留新鈔。

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中國銀行兌換新鈔安排【1】分行兌換新鈔服務安排

中國銀行全線分行會於在首三天提前1小時至早上8時營業，專門提供兌換新鈔服務。中國銀行會加強分行換鈔安排及防疫，設置新鈔兌換專櫃及提供總值3,000 元的「新鈔標準裝」（包括100張20 元及20張50元新鈔），以減省換鈔時間。

中國銀行兌換新鈔安排【2】網上預約新鈔服務+電子利市

由1月8日起，市民可透過手機銀行預留新鈔。同時中銀及BoC Pay即將推出全新設計的「Phone 利市」服務，即可使用手機銀行或BoC Pay派發電子利市。