自助餐優惠|Mr.Steak自助餐午市$290起 7折起任食生蠔/和牛壽喜燒

Mr. Steak推出自助餐優惠，自助午餐折後由$290起，食到即開生蠔等各式凍海鮮、和牛壽喜燒、極黑牛鐵板燒等自助晚餐級數美食。另外再加碼推出自助晚餐外賣優惠，人均$174可以食到14款自助餐美食！

Mr.Steak自助餐優惠午市$290起 7折起食晚餐級數生蠔/和牛壽喜燒

香港政府因應疫情收緊防疫政策，在最近再次推行晚市禁堂食，Mr. Steak隨即推出自助餐優惠「午餐也瘋狂」，週末自助午餐時段以午市7折價錢享用自助晚餐級數美食，包括即開生蠔在內每日直送凍海鮮，以及今期主打即刨美國SRF極黑牛鐵板燒及美國SRF和牛壽喜燒，折後成人價格$480起，小童價格$315起。

熱盤方面， Mr. Steak提供薑蔥蠔、籠仔蒸蝦、粉絲蒸扇貝 、金華玉樹麒麟魚柳、上湯浸花膠翡翠苗 、 蒸比目魚等多款海鮮美食，甜品亦有好多選擇，包括熱門即焗心太軟、意大利酒心芝士等。週末7折外，平日亦可享8折優惠，菜式類別款式略有差異，價錢則更加相宜，折後成人價格$290起，小童價格$210起。

自助午餐及晚餐價目表（圖片來源：Mr. Steak）

在晚市禁堂食下，雖然未能入內享用自助晚餐，但仍然可以以$348享用「外賣自助餐」，人均只需$174，便可在40款自助餐美食中挑選14款，另包海鮮凍盤，包括蟹腳、海蝦、青口等，CP值相當高！

Mr.Steak 詳情

地址： 銅鑼灣告士打道280號世貿中心6樓

電話：2881 5757

