【米芝蓮2022｜必比登推介餐廳名單】《香港澳門米芝蓮指南2022》將於1月19日正式公布，在此之前率先公布必比登推介名單，今年度有64間香港餐廳上榜，其中有7間餐廳首次入選，想跟隨必比登推介名單食香港餐廳，就要留意以下必比登推介名單列表喇！

米芝蓮2022 必比登推介名單香港64間餐廳上榜 $400以下美食推介

相比起《米芝蓮指南》重點介紹奢華美饌，必比登推介則以低於$400 便能享受到優質三道菜式美食為基準，精挑細選出一系列「高CP值」餐廳。

以下排名不分先後，將按菜式種類進行介紹



日本菜

1. 錦（Nishiki）

地址：尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店1樓103室

電話：27238660



2. 竹家（Takeya）

地址：紅磡黃埔新村德民街31C1安華樓1號舖

電話：23658878



台灣菜

（圖片來源：阿元來了-西環）

3. 吃什麼

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號鋪

電話：2810 9278



4. 阿元來了（西環）

地址：堅尼地城北街31號

電話：3579 2460



印尼菜

5. 好運印尼餐廳

地址：觀塘通明街46號

電話：23893545



拉麵

6. 麵鮮醬油房周月（中環）

7. 麵鮮醬油房周月（鰂魚涌）

地址：中環歌賦街5號

電話：2850 6009



地址：鰂魚涌海光街30號

電話：2336 7888



星馬菜

8. 古月

地址：北角錦屏街後街29號A舖地下

電話：35684530



時尚歐陸菜

9. European Contemporary

地址：中環荷李活道49號

電話：68099771



泰國菜

10. 泰館（上環）

11. 泰麵（灣仔）

地址：上環蘇杭街23號地下

電話：22340080



地址：灣仔石水渠街68號地下

電話：22340001



海鮮

12. 容龍

地址：屯門青山公路19咪

電話：24506366



湘菜

13. 書湘門第 (西環)

地址：西環石塘咀皇后大道西420-424號冠華大廈地下B號舖

電話：2803 7177



粤菜

14. 生記

地址：灣仔軒尼詩道107-115號協生大廈1至2樓

電話：2575 2239



15. 星記（中環）

地址：中環擺花街1號1號廣場2 樓

電話：2970 0988



16. 益新

地址：灣仔軒尼詩道48-62號上海實業大廈地下及地庫

電話：2834 9963



粥麵

（圖片來源：正斗粥麵專家）

17. 粥麵館

地址：鰂魚涌英皇道683號嘉里中心1樓

電話：2750 0208



18. 好旺角粥麵專家

地址：旺角洗衣街123號

電話：2393 9036



19. 正斗粥麵專家（中環）

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3016-3018號舖

電話：2295 0101



20. 靠得住（灣仔）

地址：灣仔克街7號地下

電話：2882 3268



越南菜

（圖片來源：Brass Spoon）

21. Brass Spoon（灣仔）

地址：灣仔月街1號地下B舖

電話：2877 0898



順德菜

22. 頤東

地址：旺角彌敦道749號歐亞銀行大廈1樓及2樓

電話：23815261



23. 鳳城（北角）

地址：北角渣華道62-68號高發大廈地下及1樓

電話：2578 4898



新疆菜

24. 巴依

地址：西環水街43號

電話：2484 9981



粵菜

（圖片來源：坤記煲仔小菜）

25. 增煇藝廚

地址：深水埗石硤尾街31-33號

電話：2778 8103



26. 聚興家

地址：旺角砵蘭街418號

電話：2392 9283



27. 坤記煲仔小菜（皇后大道西）

地址：西環西營盤皇后大道西263號和益大廈地下1號舖

電話：2803 7209



28. 蓮香居

地址：上環德輔道西40-50號

電話：2156 9328



29. 美味廚

地址：灣仔灣仔道165-171號樂基中心5樓

電話：2866 8305



30. 蛇王良

地址：北角電氣道298號號地下A舖

電話：2578 8135



31. 石記廚房

地址：天后銀幕街15-17號地下

電話：2571 3348



32. 大圍小館【新上榜】

地址：大圍積福街92號

電話：2339 0189



33. 大榮華

地址：元朗安寧路2-6號2樓

電話：2476 9888



34. 太湖海鮮城

地址：銅鑼灣駱克道463-483號銅鑼灣廣場二期9樓

電話：2893 0822



35. 裕記

地址：深井深康路9號

電話：2491 0105



滬川菜

36. 詠藜園

地址：紅磡德安街7號黃埔花園第8期黃埔美食坊1樓102-105號舖

電話：2320 6430



滬菜

（圖片來源：香港鼎泰豐）

37. 鼎泰豐（銅鑼灣）

38. 鼎泰豐（新港中心）

地址：銅鑼灣怡和街68號地舖

電話：3160 8998



地址：尖沙咀廣東道30號新港中心3樓306舖

電話：2730 6928



閩菜

39. 莆田 （銅鑼灣）

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場7樓A舖

電話：2111 8080



餃子

40. 阿純山東餃子

地址：太子荔枝角道60號

電話：2789 9611



41. 王府（中環）

地址：中環威靈頓街65號

電話：2121 8089



潮州菜

（圖片來源：潮樂園）

42. 陳勤記鹵鵝飯店【新上榜】

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS3樓353B號舖

電話：28580033



43. 潮樂園 (北角）

地址：北角和富道96號僑裕大廈

電話：3568 5643



44. 德記

地址：西環卑路乍街3號G地舖

電話：2819 5568



燒味

45. 波記

地址：西環石塘咀皇后大道西425號P舖地舖

電話：/



46. 新園興記

地址：上環皇后大道中327-329號

電話：2541 2207



47. 天鴻燒鵝【新上榜】

地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖

電話：2474 8849



街頭小吃

48. 倆口小吃【新上榜】

地址：元朗鳳攸北街5-7號順豐大廈地下18號

電話：6176 7259



49. 丁爸食府【新上榜】

地址：彩虹牛池灣貴池徑2號地下C號舖

電話：9706 2818



50. 佳佳甜品

地址：佐敦寧波街29號號地下

電話：2384 3862



51. 公和荳品廠

地址：深水埗北河街118號號地下

電話：2386 6871



52. 滿堂樂【新上榜】

地址：紅磡明安街4號

電話：2363 6488



點心

53. 添好運（北角）

54. 添好運（深水埗）

地址：北角和富道2-8號嘉洋大廈地下B,C及D舖

電話：2979 5608



地址：深水埗福榮街9-11號

電話：2788 1226



麵食

55. 八寶清湯腩

地址：天后電氣道124號榮華大廈

電話：2889 8366



56. 英記麵家

地址：西營盤高街28號

電話：2540 7950



57. 好湯好麵

地址：大圍積存街20號地舖

電話：2813 5077



58. 好到底（元朗）

地址：元朗阜財街阜財街67號

電話：2476 2495



59. 九記

地址：中環歌賦街21號

電話：2850 5967



60. 坤記竹昇麵

地址：長沙灣永隆街1號

電話：3484 9126



61. 劉森記麵家 (福榮街)

地址：深水埗褔榮街80號地舖

電話：2386 3583



62. 麥文記

地址：佐敦白加士街51號地下

電話：2736 5561



63. 華姐清湯腩

地址：天后電氣道13號A地舖

電話：2807 0181



64. 沾仔記 (威靈頓街)

地址：中環威靈頓街98號地舖

電話：2850 6471

