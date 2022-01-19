米芝蓮2022香港名單一次過睇！71間星級餐廳上榜　9間餐廳首奪星

【米芝蓮2022】米芝蓮2022香港名單一次過睇！《香港澳門米芝蓮指南 2022》今日（19日）公布最新摘星餐廳名單！因應疫情關係，今年同樣以網上直播方式公布，2022年獲得一星、二星及三星的香港餐廳共有71間，當中有9間更是全新上榜！即睇2022年米芝蓮摘星餐廳名單、地址、電話，方便大家訂位朝聖！

【米芝蓮2022】香港/澳門米芝蓮一星餐廳

《香港澳門米芝蓮指南 2022》公布名單中，香港共有52間一星餐廳，其中5間新入選餐廳包括由首爾米芝蓮二星餐廳 Mingles的主廚姜珉求主理的Hansik Goo、法國菜Belon、Sushi Wadatsumi及鐵板燒·鑄等。

米芝蓮2022香港一星餐廳名單 （排名不分先後）

米芝蓮2022香港名單一星1. Aaharn

地址：中環中環荷李活道10號大館02座槍房1樓

電話：2703 9111



米芝蓮2022香港名單一星2. Andō

地址：中環威靈頓街52號Somptueux Central 1樓

電話：91618697 (只限Whatsapp)



米芝蓮2022香港名單一星3. Arcane

地址：中環安蘭街18號3樓

電話：3185 8388



米芝蓮2022香港名單一星4. Beefbar

地址：中環雪廠街16號Club Lusitano2樓

電話：2728 0178



米芝蓮2022香港名單一星5. Duudell’s 都爹利會館

地址：中環都爹利街1號上海灘3至4樓

電話：2525 9191



米芝蓮2022香港名單一星6. ÉPURE

地址：尖沙咀廣東道3-27號海港城海洋中心4樓403號舖

電話：3185 8338



米芝蓮2022香港名單一星7. 福臨門（灣仔）

地址：灣仔莊士敦道35-45號利文樓地下3號舖

電話：2866 0663



米芝蓮2022香港名單一星8. 富豪酒家

地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place食四方4樓402號舖

電話：2736 2228



米芝蓮2022香港名單一星9. 吉地士Gaddi's

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓

電話：2696 6763



米芝蓮2022香港名單一星10. 何洪記（銅鑼灣）

地址：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場12樓1204-1205號舖

電話：2577 6060



米芝蓮2022香港名單一星11. 御寶軒（尖沙咀店）

地址：尖沙咀北京道1號10樓

電話：2613 9800



米芝蓮2022香港名單一星12. 蘇浙滙（灣仔）

地址：灣仔港灣道30號新鴻基中心地下G3–4舖

電話：3528 0228



米芝蓮2022香港名單一星13. 甘牌燒鵝

地址：灣仔軒尼詩道226號寶華商業中心地舖

電話：5408 7740/2520 1110



米芝蓮2022香港名單一星14. LOUISE

地址：中環鴨巴甸街35號元創方JPC地舖

電話：2866 0300



米芝蓮2022香港名單一星15. 萬豪金殿

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：2810 8366



米芝蓮2022香港名單一星16. 文華廳

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店25樓

電話：2825 4003



米芝蓮2022香港名單一星17. 文華扒房及酒吧

地址：中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓

電話：2825 4004



米芝蓮2022香港名單一星18. 明閣

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店6樓

電話：3552 3028



米芝蓮2022香港名單一星19. New Punjab Club

地址：中環雲咸街34號世界商業大廈地下

電話：2368 1223



米芝蓮2022香港名單一星20. 彭慶記

地址：跑馬地奕蔭街25號地舖

電話：2838 5462



米芝蓮2022香港名單一星21. 珀翠餐廳

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店56樓

電話：28208590



米芝蓮2022香港名單一星22. Roganic

地址：銅鑼灣告士打道255號信和廣場UG樓8號舖

電話： 28178383



米芝蓮2022香港名單一星23. 潤

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店2樓

電話：21386808



米芝蓮2022香港名單一星24. Ryota Kappou Modern

地址：中環安蘭街18號21樓

電話：26281899



米芝蓮2022香港名單一星25. Shang Palace 香宮

地址：尖沙咀麼地道64號九龍香格里拉大酒店地庫1層

電話：2733 8754



米芝蓮2022香港名單一星26. 嘉麟樓

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店1樓

電話：2696 6760



米芝蓮2022香港名單一星27. 夏宮

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場二座港島香格里拉酒店5樓

電話：2820 8552



米芝蓮2022香港名單一星28. 鮨．齋藤

地址：中環金融街8號四季酒店45樓

電話：2527 0811



米芝蓮2022香港名單一星29. Takumi by Daisuke Miro

（Takumi by Daisuke Mori＠Facebook）

地址：灣仔活道16號萃峯地下1號舖

電話：5599 8133



米芝蓮2022香港名單一星30. The Araki

地址：尖沙咀廣東道2A號富衛1881公館前馬廐地下

電話：3988 0000



米芝蓮2022香港名單一星31. 大班樓

地址：中環九如坊18號地下

電話：2555 2202



米芝蓮2022香港名單一星32. Tosca di Angelo

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)香港麗思卡爾頓酒店102樓

電話：2263 2270



米芝蓮2022香港名單一星33. VEA Restaurant and Lounge

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 29至30樓

電話：2711 8639



米芝蓮2022香港名單一星34. 新榮記

地址：灣仔駱克道138號中國海外大廈地下及一樓

電話：34623516 / 34623518



米芝蓮2022香港名單一星35. Yardbird

地址：上環永樂街154-158號地下

電話：2547 9273



米芝蓮2022香港名單一星36. 一樂燒鵝

地址：中環士丹利街34-38號地舖

電話：2524 3882



米芝蓮2022香港名單一星37. 逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話：2710 1093



米芝蓮2022香港名單一星38. 夜上海（尖沙咀）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 7樓702號舖

電話：2376 3322



米芝蓮2022香港名單一星39. ZEST by Konishi

地址：中環安蘭街18號28及29樓

電話：2715 0878



米芝蓮2022香港名單一星40. 浙江軒

地址：灣仔駱克道300-306號僑阜商業大廈1-3樓

電話：2877 9011



米芝蓮2022香港名單一星41. 瑞兆

地址：上環蘇杭街29號尚圜地舖

電話：2156 1883



米芝蓮2022香港名單一星42. 留園雅敘

地址：灣仔駱克道54-62號博匯大廈3樓

電話：2804 2000



米芝蓮2022香港名單一星43. 六福菜館

地址：西貢市場街49號地舖

電話：2792 9966



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】44. Belon

地址：中環蘇豪伊利近街41號地舖

電話：2152 2872



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】45. Chaat

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店5樓

電話：5239 9220



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】46. Hansik Goo

地址：中環擺花街8號2樓

電話：2798 8768



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】47. IM Teppanyaki & Wine 鐵板燒·鑄

地址：天后電氣道68號金輪天地1樓

電話：2570 7088



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】48. MONO

地址：中環安蘭街18號5樓

電話：從缺



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】49. 家全七福

地址：灣仔駱克道57-73號

電話：2892 2888



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】50. Sushi Wadatsumi

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea6樓607號舖

電話：2619 0199



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】51. Whey

地址：中環威靈頓街198號The Wellington UG樓

電話：2693 3198



米芝蓮2022香港名單一星【新入選】52. 甬府

地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈地下2號舖及1樓

電話：2881 7899



【米芝蓮2022】香港名單二星餐廳

今年《香港澳門米芝蓮指南 2022》名單中，香港共有12間餐廳獲得米芝蓮星級推介二星，其中洲際酒店欣圖軒由一星晉升至二星，意大利餐廳Octavium首次上榜！

香港米芝蓮2022 二星餐廳名單（排名不分先後）

米芝蓮2022香港名單二星1. Amber

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

電話：2132 0066



米芝蓮2022香港名單二星2. Arbor

地址：中環皇后大道中80號H Queen’s 25樓

電話：31858388



米芝蓮2022香港名單二星3. Bo Innovation

地址：灣仔莊士敦道60號J Senses1樓平台8號舖

電話：2850 8371



米芝蓮2022香港名單二星4. Ecriture

地址：中環皇后大道中80號H Queen's 26樓

電話：2795 5996



米芝蓮2022香港名單二星5. L’Envol

地址：灣仔港灣徑1號香港瑞吉酒店3樓

電話：2138 6818



米芝蓮2022香港名單二星6. 新同樂魚翅酒家

地址：尖沙咀彌敦道132號Mira Place 食四方4樓401號舖

電話：2152 1417



米芝蓮2022香港名單二星7. Ta Vie

地址：中環皇后大道中74號中環∙石板街酒店2樓

電話：2668 6488



米芝蓮2022香港名單二星8. Tate

地址：上環荷李活道210號地下及1樓

電話：2555 2172



米芝蓮2022香港名單二星9. 天龍軒

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店102樓

電話：2263 2270



米芝蓮2022香港名單二星10. 營致會館

地址：中環干諾道中41號盈置大廈地下G05、107及108號舖

電話：2801 6882



米芝蓮2022香港名單二星【新入選】11. Octavium

地址：中環德輔道中22號One Chinachem Central 8樓

電話：21119395



米芝蓮2022香港名單二星【新入選】12. 欣圖軒

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店地下

電話：2313 2323



【米芝蓮2022】香港名單三星餐廳

《香港澳門米芝蓮指南 2022》中獲得最高榮譽的三星餐廳中共有7間，澳門有3間。

香港米芝蓮2022 三星餐廳名單（排名不分先後）

米芝蓮2022香港名單三星1. Caprice

地址：中環金融街8號香港四季酒店6樓

電話：3196 8860 / 3196 8888



米芝蓮2022香港名單三星2. 富臨飯店

地址：銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場1樓

電話：2869 8282



米芝蓮2022香港名單三星3. L'Atelier de Joël Robuchon

地址：中環皇后大道中15號置地廣場4樓401號舖

電話：2166 9000



米芝蓮2022香港名單三星4. 龍景軒

地址：中環金融街8號香港四季酒店4樓

電話：3196 8880



米芝蓮2022香港名單三星5. 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

地址：中環遮打道16-20號歷山大廈2樓202號舖

電話：2537 8859



米芝蓮2022香港名單三星6. Sushi Shikon

地址：中環皇后大道中15號置地文華東方酒店7樓

電話：26436800



米芝蓮2022香港名單三星7. 唐閣

地址：尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店1樓及2樓

電話：2132 7898



米芝蓮2022澳門米芝蓮一星餐廳名單

米芝蓮2022澳門一星1. 麗軒

米芝蓮2022澳門一星2. 8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana

米芝蓮2022澳門一星3. 玥龍軒

米芝蓮2022澳門一星4. 大廚 The Kitchen

米芝蓮2022澳門一星5. 永利宮

米芝蓮2022澳門一星6. 帝影樓

米芝蓮2022澳門一星7. 紫逸軒

澳門米芝蓮2022 二星餐廳名單

米芝蓮2022澳門二星1. Alain Ducasse at Morpheus 杜卡斯

米芝蓮2022澳門二星2. 風味居

米芝蓮2022澳門二星3. Mizumi 泓

米芝蓮2022澳門二星4. 川江月

米芝蓮2022澳門二星5. 永利軒

澳門米芝蓮2022 三星餐廳名單

米芝蓮2022澳門三星1. 譽瓏軒

米芝蓮2022澳門三星9. Robuchon au Dôme 天巢法國餐廳

米芝蓮2022澳門三星10. The Eight 8 餐廳

相比起《米芝蓮指南》重點介紹奢華美饌，必比登推介則以低於$400 便能享受到優質三道菜式美食為基準，精挑細選出一系列「高CP值」餐廳，即睇米芝蓮2022必比登推介名單：米芝蓮2022 必比登推介名單香港64間餐廳上榜 $400以下美食推介