上環美食|人氣漢堡進駐港島!招牌黑松露牛堡/蝦堡 可追加不同配料

【上環美食】近年大受歡迎的一間本地漢堡店，以高質抵食的手工漢堡而人氣飆升，最近更進軍港島開設首間分店，專做外賣，以後港島都可以吃到足料又Juicy的美味漢堡！

【上環美食】人氣漢堡店進駐港島!必試招牌黑松露牛堡/菠蘿雞堡/蝦堡

這間在葵涌起家的人氣漢堡店，尖沙咀亦設有分店，憑抵食又足料的手工漢堡，長期都有長長人龍排隊購買！店內提供10多款漢堡，主要分為牛、雞、豬、蝦、羊及素肉漢堡，更可以照個人喜好追加不同配料！

+ 1

最受歡迎的就是肉質嫩滑又多汁的牛堡！眾多配搭之中，以黑松露芝士牛堡、香辣煙肉磨菇芝士牛堡較多人推薦，半溶芝士加上香濃牛肉，配上濃厚的黑松露或惹味煙肉，絕對令人無法抵抗！

除了經典牛堡之外，店內亦有開胃多汁的BBQ菠蘿雞扒堡，以香濃BBQ醬、舶脆雞扒與清甜菠蘿，三者結合後口感平衡又滋味。另外亦都可以一試日式芥末蝦堡，蝦肉入口彈牙而且味道較為清新！

這間漢堡店近日宣布在上環、就近西營盤站開設外賣店，網上落單就可以歎到各款即製漢堡！經典漢堡套餐包括小食及飲品只是$54起，更可以自行配搭洋蔥、煙肉、芝士等各種配料！小食方面就有薯條、雞翼、香脆栗米片雞塊及沙律等多款選擇。

嘉寶漢堡@Freshlane



地址：上環德輔道西103號樂基商業中心1樓Kitchen 23

