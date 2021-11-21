網民票選亞洲最佳漢堡第5名！全港設3分店　必試爆芝漢堡/$3雞翼

【Burger推介】香港的漢堡風越吹越旺，不少本地漢堡店都非常有特色，更有多間紅遍亞洲！港島一間連鎖漢堡店，最近成為網民票選50大亞洲最好食漢堡第5名！全港有有3間分店，必試邪惡爆芝手打漢堡，非常吸引！



（圖片來源：FB@Burger Joys）

位於港島的「Burger Joys」被國際旅遊網站Big 7 Travel的網民票選為「亞洲地區的頭50位最佳漢堡店」中的第5名，人氣超旺！Burger Joys在港島區有3間分店，分別位於西營盤、灣仔及上環。其中，上環分店剛開業不久已於網上有極高評價。

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Burger Joys主打手打漢堡肉，使用以紅酒及牛油烹煮的安格斯牛製成，不論是份量或口味都非常紮實。當中招牌菜爆芝手打漢堡（$110），使用全USDA黑安格斯牛肉，每日新鮮手打而成，再配上大量芝士，內含番茄、酸瓜、洋蔥、生菜等配菜和醬汁，外層麵包則由米芝連得獎主廚主理的獨家配方法國牛油麵包，保持鬆脆口感。

（圖片來源：FB@Burger Joys）

Burger Joys另一款人氣口味漢堡則為蘑菇芝士漢堡（$90），與一般蘑菇漢堡不同，先把蘑菇切碎製成「蘑菇扒」再煎炸而成，素食人士也可食用，口感和口味都非常特別。

（圖片來源：FB@Burger Joys）

Burger Joys的薯條是扭扭薯條，只要追加$42就可以轉為套餐，有齊薯條和飲品，也可再升級做黑松露薯條。

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所有漢堡都可以按個人口味追加配料，包括煙肉（+$14）、黑松露（+$32）、各款芝士（+14）及漢堡肉（+$42）等。追加配料有3款芝士可供選擇，包括車打芝士、美國芝士及藍芝士，滿足大家的邪惡願望！

（圖片來源：FB@Burger Joys）

除了人氣漢堡外，Burger Joys更設有小食優惠！招牌雞翼逢星期二17：00後，只售$3/1隻（原價$60/6隻、$100/12隻）！口味設有3款，包括經典水牛城雞翼、蒜香雞翼及奇津辣味雞翼。$3/1隻雞翼適用於所有口味，雞翼控可以挑戰個人極限！

同時Burger Joys也有酒精飲品優惠，逢星期日12：00-21：00，只需$99就可以無限任飲店內啤酒2小時！

Burger Joys

地址：上環新街15-17號地舖（上環店）

灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖（灣仔店）

西環西營盤第一街27-29號太益樓地舖（西營盤店）

