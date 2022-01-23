旺角街坊餅店爆紅流心布甸包！新推出朱古力味　必試酥皮忌廉泡芙

【旺角美食｜港式餅店】旺角一間街坊餅店近日人氣爆燈，全因每日限量發售的招牌爆餡流心布甸包，每逢出爐時間店外就會出現人龍排隊搶購，更曾試過一日賣出1,500個！餅店更有多款西式糕餅、蛋糕、鮮果泡芙等，款式多而且價錢親民，即睇記者實試推介！

旺角「紅豆烘焙」近日在網上大熱。（李知樂 攝）

位於旺角的「紅豆烘焙」最近憑著招牌「流心布甸包」在社交網站上爆紅，在Facebook及Instagram等社交平台上到處可見麵包的「打卡照」，吸引不少人特地前往排隊搶購！餅店除了「流心布甸包」，還有一系列港式麵包、西餅、泡芙、雪米糍等甜品小吃，款式多而且賣相精緻，重點是價錢相當親民！

招牌流心布甸包 最高紀錄日售1,500個

餅店的招牌流心布甸包，近日成為網上人氣打卡食物之一，除了原味布甸包（$15/個），還有焦糖味（$18/個）和最新推出的朱古力味（$18/個）。店員表示，流心布甸包每日下午3時起新鮮出爐，往往未到5時就會售罄，曾經試過一日最多售出1,500個！如果有興趣一試布甸包滋味，建議大家提早到店外排隊！

布甸包的包體是圓形法包，口感及質地偏硬身，裡面填滿金黃色蛋漿，一切開就會「爆餡」，如同瀑布一樣傾瀉下來，非常邪惡！原味布甸包的蛋香及奶香味較濃，相信會是各位甜品迷的心水之選；朱古力味同樣有「爆餡」流心，並帶有黑朱古力獨有的苦澀味，中和蛋漿的甜味，推薦給不太愛吃甜食的朋友！

多款親民價甜品小食 必試雪米糍/酥皮泡芙

除了招牌布甸包，記者今次特別購買另外兩款甜品，有雪米糍和酥皮泡芙。先講雪米糍，一共有4款口味，包括士多啤梨、藍莓、芒果及抹茶（各$15/個）。雪米糍每顆看上去飽滿圓滑，切開之後可以見到內餡用料十足，底層是海綿蛋糕，中間夾著一層厚厚的果醬，配合微甜的鮮忌廉，可以一次享受多重口感和滋味！

酥皮泡芙方面，種類可說是非常多，除了有原味酥皮泡芙（$6/個）及糖霜泡芙（$6/個），同時供應朱古力脆皮泡芙（$6/個）、吉士泡芙（$12/個）及各式水果泡芙（$18/個）。原味酥皮泡芙焗得非常鬆脆，裡面是微甜的忌廉，一口咬下邪惡又滿足！水果泡芙有士多啤梨、藍莓及芒果3款口味，香甜忌廉配上水果的酸甜清新，不會過於甜膩，同樣是人氣之選。

除了必試糕餅款式，餅店還有更多親民價糕點，包括蛋撻（$5/個）、芒果忌廉卷（$30/盒）、馬卡龍（$11/粒）、杏仁酥（$45/半磅、$90/磅）、斑蘭曲奇（$45/半磅、$90/磅）、士多啤梨／藍莓曲奇（$45/半磅、$90/磅）、蛋黃酥（$6/個）、老婆餅（$6/個)、等，全部每日新鮮出爐！

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紅豆烘焙

地址：旺角上海街520A-522號華美大廈地下A2-A3號舖

電話：6533 9120

營業時間：06：30-22：00

布甸包出爐時間：每日15：00（數量有限，售完即止）

