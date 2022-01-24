尖沙咀美食|新開鮮果蛋糕限定店買3送1！雪香士多啤梨/車厘子

【尖沙咀美食】尖沙咀即將新開Dear Harley Bakery手工鮮果蛋糕限定店，新開張期間推出買3送1優惠，提供韓國雪香士多啤梨、塔斯曼尼亞車厘子、巨型藍莓等多款口味蛋糕，快看下文留意詳情！

尖沙咀新開鮮果蛋糕限定店 開張優惠買3送1！雪香士多啤梨/車厘子

人氣手工鮮果蛋糕店Dear Harley Bakery即將於尖沙咀開限定店，期間將推出買3送1的新開張優惠，並會提供多款口味蛋糕，包括期間限定的韓國雪香士多啤梨蛋糕，塔斯曼尼亞車厘子蛋糕、巨型藍莓蛋糕、菲律賓芒果、熱情果蛋糕等。

買3送1蛋糕款式及價錢：

1. 韓國雪香士多啤梨蛋糕 Red Forest（$88／件）

＊即日起至6月期間供應

2. 巨型藍莓蛋糕 Blueberry Forest（$88／件）

＊即日起至2月期間供應

3. 塔斯曼尼亞車厘子蛋糕 Black Forest（$88／件）

4. 菲律賓香蕉焦糖蛋糕 Banoffee Forest（$78／件）

5. 菲律賓熱情果朱古力蛋糕 Chocolate Forest（$78／件）

6. 菲律賓芒果蛋糕 Mango Forest（$78／件）

+ 1

Dear Harley Bakery主打全人手製無添加的鮮果蛋糕，由2位90後女店主所創立，早前一度因其自創的幻覺仿真蛋糕而走紅，例如有電視機遙控器、Cartier首飾、津路烏龍茶等，還原像真度極高的實體蛋糕，有興趣一嚐其手工製蛋糕，千萬不要錯過今次優惠喇！

Dear Harley Bakery 詳情

優惠限定：2022年1月24日 - 6月23日

地址：尖沙咀梳⼠巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea B2樓Kiosk LAFP01

營業時間：11:30 - 20:30

電話：

